Додано: Суб 04 лип, 2020 21:22

Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ......

Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел.

Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово.

Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению.

Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять?

А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал?

Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем.

А еще знаете что?

Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет.

Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит.

Не умеет.!!!

Руслан Ходак‎

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