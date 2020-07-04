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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:49
IDAN написав: Вкладчик1234 написав:
Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки"
Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!"
Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась".
Это ж не тайна, Козак поставил ультиматум до 6 июля внести во исполнении минских соглашений предложения по Особому статусу Донбасса, Ермак сказал нах это нам нужно.
Остается только вопрос зачем уже в который раз куда то ездить , чтобы в очередной раз не поддаться на ультиматум, что созвониться нельзя.
Не читаю Будивельника и Trast.
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