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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6381638263836384 Додано: Суб 04 лип, 2020 21:49 Re: Політичні дискусії IDAN написав: Вкладчик1234 написав: Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки"

Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!" Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки"Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!"

Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась". Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась".



Это ж не тайна, Козак поставил ультиматум до 6 июля внести во исполнении минских соглашений предложения по Особому статусу Донбасса, Ермак сказал нах это нам нужно.

Остается только вопрос зачем уже в который раз куда то ездить , чтобы в очередной раз не поддаться на ультиматум, что созвониться нельзя. Это ж не тайна, Козак поставил ультиматум до 6 июля внести во исполнении минских соглашений предложения по Особому статусу Донбасса, Ермак сказал нах это нам нужно.Остается только вопрос зачем уже в который раз куда то ездить , чтобы в очередной раз не поддаться на ультиматум, что созвониться нельзя. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4284 раз. Подякували: 6903 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 22:28 budivelnik написав: Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ......

Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел.

Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово.

Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению.

Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять?

А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал?

Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем.

А еще знаете что?

Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет.

Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит.

Не умеет.!!!

Руслан Ходак‎ Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ......Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел.Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово.Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению.Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять?А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал?Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем.А еще знаете что?Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет.Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит.Не умеет.!!!

Это такой порохоботский юмор? Это такой порохоботский юмор? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3777 З нами з: 29.05.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 лип, 2020 23:29



Я Вам тут немного "реформ" принёс: Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11852 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6950 раз. Подякували: 3146 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6381638263836384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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