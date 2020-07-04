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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6381638263836384
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:49

Re: Політичні дискусії

IDAN написав:
  Вкладчик1234 написав:Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки"
Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!"

Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась".


Это ж не тайна, Козак поставил ультиматум до 6 июля внести во исполнении минских соглашений предложения по Особому статусу Донбасса, Ермак сказал нах это нам нужно.
Остается только вопрос зачем уже в который раз куда то ездить , чтобы в очередной раз не поддаться на ультиматум, что созвониться нельзя.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:28

  budivelnik написав:Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ......
Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел.
Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово.
Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению.
Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять?
А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал?
Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем.
А еще знаете что?
Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет.
Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит.
Не умеет.!!!
Руслан Ходак‎

Это такой порохоботский юмор?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:29

Я Вам тут немного "реформ" принёс:

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Украина - богатая страна!
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