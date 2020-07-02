Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Сегодня украинская делегация не поддалась на шантаж и ультиматумы российской делегации на встрече "нормандской четвёрки" Что-то не слышно шоколадных вскукареков про "зеленский сливает Донбасс путену!"
Еще бы подробностей про суть шантажа и ультиматумов. И что значит "не поддалась".
Это ж не тайна, Козак поставил ультиматум до 6 июля внести во исполнении минских соглашений предложения по Особому статусу Донбасса, Ермак сказал нах это нам нужно. Остается только вопрос зачем уже в который раз куда то ездить , чтобы в очередной раз не поддаться на ультиматум, что созвониться нельзя.
budivelnik написав:Да прибуде з нами сила!РЫДААААЮ...... Кремлевцы, сегодня наш Кровавый Пастор, да благословят его Мазепа, сын его Петлюра и внук Бандера, соизволил интервью говорить. Для какого-то там BBC News снизошел. Так вот что он сказал, что наши корабли опять поплывут через украинский Керченский пролив в украинское Азовское море. Стопудово. Просто потому, что имеем право плавать по своим водам и не тамбовские волки нам указывать будут. Но на наших кораблях будут в этот раз наблюдатели ОБСЕ и НАТО. А возможно, в будущем, с нами и сами корабли НАТО придут поплавать. Просто так. Ведь мы их приглашаем в свои воды поплавать, имеем право. А они имеют право поплавать по приглашению. Как думаете, великий Хутин опять отдаст приказ стрелять? А знаете, что еще наш Кровавый Пастор, да хранит его визитка Яроша, сказал? Что мы не будем стрелять. С кораблей. Но можем слегка стрельнуть с новых ракетных комплексов, которые стреляют по мишеням на расстоянии 300 км. По кораблику какому-то, который вдруг захочет препятствовать нашему буксиру. Имеем право. И ракетные комплексы уже имеем. А еще знаете что? Кровавый Пастор, да будут дни его полны мертвыми снегирями, сказал, что мы и по мостам имеем право стрелять. Особенно по тем, которые без нашего разрешения построены. И ничего нам за это со стороны цивилизованного мира не будет. Так вот, что еще я вам скажу. Наш Пастор хоть и Велик, но совершенно лишен чувства юмора. Поэтому не шутит. Не умеет.!!! Руслан Ходак
Де-юре, думаю, исключено. Цель Путина - отмена санкций за ОРДЛО, что после фактической аннуляции минских соглашений, достаточно реально. А де-юре без вариантов приведет ужесточению санкций.
Но можно сделать такое де-факто, что это будет являться практически де-юре. Свободное перемещение, одинаковые права и возможности, пенсионная система, имплементация законодательства, синхронизация налогообложения и разных кодексов. То есть будет всё тоже самое, кроме одной строчки в Конституции РФ, где перечисляются субъекты. Этот вариант и осуществляется.