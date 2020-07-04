Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Де-юре, думаю, исключено. Цель Путина - отмена санкций за ОРДЛО, что после фактической аннуляции минских соглашений, достаточно реально. А де-юре без вариантов приведет ужесточению санкций.
Но можно сделать такое де-факто, что это будет являться практически де-юре. Свободное перемещение, одинаковые права и возможности, пенсионная система, имплементация законодательства, синхронизация налогообложения и разных кодексов. То есть будет всё тоже самое, кроме одной строчки в Конституции РФ, где перечисляются субъекты. Этот вариант и осуществляется.