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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6382638363846385
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:59

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:Бородай: по логике развития исторических событий в относительно скорые сроки "республики" Донбасса станут уже не де-факто частью РФ, а станут таковыми и де-юре

https://mobile.twitter.com/666_mancer/s ... 8580476928


Де-юре, думаю, исключено.
Цель Путина - отмена санкций за ОРДЛО, что после фактической аннуляции минских соглашений, достаточно реально.
А де-юре без вариантов приведет ужесточению санкций.

Но можно сделать такое де-факто, что это будет являться практически де-юре.
Свободное перемещение, одинаковые права и возможности, пенсионная система, имплементация законодательства, синхронизация налогообложения и разных кодексов. То есть будет всё тоже самое, кроме одной строчки в Конституции РФ, где перечисляются субъекты.
Этот вариант и осуществляется.


гибридное Де-юре :mrgreen:
19yuriy91
 
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