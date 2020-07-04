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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 лип, 2020 09:59
freeze написав:
Де-юре, думаю, исключено.
Цель Путина - отмена санкций за ОРДЛО, что после фактической аннуляции минских соглашений, достаточно реально.
А де-юре без вариантов приведет ужесточению санкций.
Но можно сделать такое де-факто, что это будет являться практически де-юре.
Свободное перемещение, одинаковые права и возможности, пенсионная система, имплементация законодательства, синхронизация налогообложения и разных кодексов. То есть будет всё тоже самое, кроме одной строчки в Конституции РФ, где перечисляются субъекты.
Этот вариант и осуществляется.
гибридное Де-юре
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:50
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.
Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:53
Вкладчик1234 написав:
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.
Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо
Это скорее всего проект политтехнологов Трампа с целью раздробить электорат Байдена.
Не читаю Будивельника и Trast.
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