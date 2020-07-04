В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.



«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.



Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.



3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.



Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.