Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Де-юре, думаю, исключено. Цель Путина - отмена санкций за ОРДЛО, что после фактической аннуляции минских соглашений, достаточно реально. А де-юре без вариантов приведет ужесточению санкций.
Но можно сделать такое де-факто, что это будет являться практически де-юре. Свободное перемещение, одинаковые права и возможности, пенсионная система, имплементация законодательства, синхронизация налогообложения и разных кодексов. То есть будет всё тоже самое, кроме одной строчки в Конституции РФ, где перечисляются субъекты. Этот вариант и осуществляется.
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.
Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.
Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо
Это скорее всего проект политтехнологов Трампа с целью раздробить электорат Байдена.
На Волыни мужчина заплатил мошеннику $200 тысяч за место в «Масонской ложе»
В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.
Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.
3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.
Вкладчик1234 написав:На Волыни мужчина заплатил мошеннику $200 тысяч за место в «Масонской ложе»
В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.
Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.
3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.
скорее всего, претенденты на место в масонской ложе являются действительными членами укр.коррупционной ложи, где, как правило, большого ума не надо, зато есть "дурные" деньги.