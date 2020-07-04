Додано: Нед 05 лип, 2020 18:43

Коллега, freeze, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой