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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6383638463856386>
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:50

Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.

И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.


Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:53

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:
Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.

И его уже даже поддержал Илон Маск. Рэпер говорит, что собирается реализовывать надежды Америки, правда, выдвинуть свою кандидатуру во всех штатах он уже не успеет. Но ещё успевает как независимый кандидат в других.


Он кстати мог бы стать президентом, если бы чуть раньше сообразил, имхо


Это скорее всего проект политтехнологов Трампа с целью раздробить электорат Байдена.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:50

На Волыни мужчина заплатил мошеннику $200 тысяч за место в «Масонской ложе»

В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.

Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.

3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.

https://inforesist.org/na-volyni-muzhchina-zaplatil-moshenniku-200-tysyach-za-mesto-v-masonskoj-lozhe/

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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:00

  Вкладчик1234 написав:На Волыни мужчина заплатил мошеннику $200 тысяч за место в «Масонской ложе»

В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.

Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.

3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.



скорее всего, претенденты на место в масонской ложе являются действительными членами укр.коррупционной ложи, где, как правило, большого ума не надо, зато есть "дурные" деньги.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:42

  Вкладчик1234 написав:На Волыни мужчина заплатил мошеннику $200 тысяч за место в «Масонской ложе»

"Лох - не мамонт. Лох не вымрет"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:43

Коллега, freeze, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:06

Кратко. 2020-07-05

Кратко. 2020-07-05

1) Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
Шесть лет назад украинские военные освободили Славянск и Краматорск от российских оккупантов. Украинская армия потеряла 70 бойцов в боях за Славянск

2) Зеленский: Не простим тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов
Президент Зеленский не уточнил, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, и не сказал, как именно их не простят

Действительно, кто не позволил морякам защитить Крым.
Если есть вот такие факты

3) Не успел поступить в ВУЗ – служи: выпускников школ забирают в армию, несмотря на обещания правительства
Военные признают, что из-за необычного периода призыва, большую роль стал играть человеческий фактор, а комиссии на местах далеко не всегда спешат выполнять рекомендации из Киева.

В армии не может быть рекомендаций. Или приказ, или никак
И такая незначительная мелочь, как призыв, показывает, что на местах решают по-своему.

К Крыму 2014 года это тоже относится. Если украинская армия не защищается, а переходит на сторону агрессора. То никакие приказы не помогут

Если какое-то ГБР заходит на территорию воинской части и изымает военное оборудование, то это вопрос к командиру воинской части.

И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ? :)
Военные, поки що, имеют свою прокуратуру

4) Черкассы затопило мощным ливнем: местные ныряли "бомбочкой" на затопленных улицах (фото, видео)
Накануне в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков.

Наверное, тоже где-то леса вырубили.
Ну или за 1 день выпала почти половина месячной нормы.

5) От неудобных вопросов Бубочка сбегает

Ведь он привык к уютным интервью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:51

  19yuriy91 написав:Урожай клубники гибнет в Эстонии без украинских работников
https://interfax.com.ua/news/general/672939.html
вот ведь как, "оказывается" в Украине нет проблем с трудолюбивым народом, есть проблемы с руководством. :mrgreen:

А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:10

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:Урожай клубники гибнет в Эстонии без украинских работников
https://interfax.com.ua/news/general/672939.html
вот ведь как, "оказывается" в Украине нет проблем с трудолюбивым народом, есть проблемы с руководством. :mrgreen:

А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?

"условия должны создавать" (с) :mrgreen:

отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.

ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:31

  pesikot написав:Коллега, freeze, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?


Честно говоря я весь в делах и как-то этот визит Зеленского мимо меня прошёл.

Запомнились два момента.
Первое, пошёл сегодня мусор выносить, а мусорные баки нашего дома как раз на дороге кортежа Зеленского к гостинице, где он жил. Пля, а мусорные баки куда-то убрали, чтобы такой уважаемый человек не увидел. Причем убрали по всей дороге. Пришлось три квартала рысачить с пакетами с мусором пока нашел куда выкинуть мусор.
Второе, трамвай на Ланжерон N 28 сделали образцово показательный, интервал минуты три, на каждой остановке человек из Гортранса, чисто выбритый и в фирменной жилетке, контролирует запуск в проходящие трамваи, чтобы только сидячие места были и контролирует чтобы все в масках были. Короче образцово показательный карантин. :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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