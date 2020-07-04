19yuriy91 написав: Starikan написав:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с)
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
19yuriy91 написав:
с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?