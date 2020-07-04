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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6383638463856386
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:36

  pesikot написав:И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ?


Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР, но вы же тоже никак не подчинены Прокуратуре ? А к вам постучат, предъявят ордер и вы откроете. Так и ДБР расследует все невоинские(взятки, хозяйственные) преступления должностных лиц военнослужащих определённой категории.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:47

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:Урожай клубники гибнет в Эстонии без украинских работников
https://interfax.com.ua/news/general/672939.html
вот ведь как, "оказывается" в Украине нет проблем с трудолюбивым народом, есть проблемы с руководством. :mrgreen:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с) :mrgreen:
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
  19yuriy91 написав:с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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