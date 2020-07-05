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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6383638463856386
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:36

  pesikot написав:И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ?


Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР, но вы же тоже никак не подчинены Прокуратуре ? А к вам постучат, предъявят ордер и вы откроете. Так и ДБР расследует все невоинские(взятки, хозяйственные) преступления должностных лиц военнослужащих определённой категории.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:47

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:Урожай клубники гибнет в Эстонии без украинских работников
https://interfax.com.ua/news/general/672939.html
вот ведь как, "оказывается" в Украине нет проблем с трудолюбивым народом, есть проблемы с руководством. :mrgreen:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с) :mrgreen:
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
  19yuriy91 написав:с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:37

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с) :mrgreen:
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
  19yuriy91 написав:с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?

"клубничных полей" там спецом в кавычках

но опустим это.....

объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:46

  pesikot написав:Коллега, freeze, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?


  freeze написав:Короче образцово показательный карантин. :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:08

  pesikot написав:Кратко. 2020-07-05

1) Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
Шесть лет назад украинские военные освободили Славянск и Краматорск от российских оккупантов. Украинская армия потеряла 70 бойцов в боях за Славянск


Брехня, не асвабаділі, а по договорняку дали вийти терористам і зайняти майже пусті Донецьк та Луганськ.
Це один з головних злочинів Петра, який Україна буде ще довго розхльобувати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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