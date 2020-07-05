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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 05 лип, 2020 20:36
pesikot написав:
И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ?
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР, но вы же тоже никак не подчинены Прокуратуре ? А к вам постучат, предъявят ордер и вы откроете. Так и ДБР расследует все невоинские(взятки, хозяйственные) преступления должностных лиц военнослужащих определённой категории.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:47
19yuriy91 написав: Starikan написав:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с)
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
19yuriy91 написав:
с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:37
budivelnik написав: 19yuriy91 написав: Starikan написав:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с)
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А це ще які супертехнологічні умови треба дати щоб на найкращих чорноземах вирощувати полуницю працюючи на єдиному податку?
чорноземи - Є
Єдиний податок - 1800 грн/місяць - є
може уряд повинен сам піти попрацювати,як в кращих традиціях совка..всі бюджетники в поле збирати бульбу?
19yuriy91 написав:
с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено
но так оно и есть
А ви в курсі,що слово зарплата-складається з двох слів
Зароблена+плата...
То для зарплати на полуничному полі що треба зробити крім попрацювати?
"клубничных полей" там спецом в кавычках
но опустим это.....
объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:46
pesikot написав:
Коллега, freeze
, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?
freeze написав:
Короче образцово показательный карантин.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 22:08
Брехня, не асвабаділі, а по договорняку дали вийти терористам і зайняти майже пусті Донецьк та Луганськ.
Це один з головних злочинів Петра, який Україна буде ще довго розхльобувати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:09
freeze написав: pesikot написав:
Коллега, freeze
, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?
Честно говоря я весь в делах и как-то этот визит Зеленского мимо меня прошёл.
Запомнились два момента.
Первое, пошёл сегодня мусор выносить, а мусорные баки нашего дома как раз на дороге кортежа Зеленского к гостинице, где он жил. Пля, а мусорные баки куда-то убрали, чтобы такой уважаемый человек не увидел. Причем убрали по всей дороге. Пришлось три квартала рысачить с пакетами с мусором пока нашел куда выкинуть мусор.
Второе, трамвай на Ланжерон N 28 сделали образцово показательный, интервал минуты три, на каждой остановке человек из Гортранса, чисто выбритый и в фирменной жилетке, контролирует запуск в проходящие трамваи, чтобы только сидячие места были и контролирует чтобы все в масках были. Короче образцово показательный карантин.
Сміттєві баки, урни тощо прибирають як захід безпеки (аби не лишили в них вибухові пристрої). Як і авто. Можуть перевіряти мешканців квартир, вікна квартир яких виходять на, скажімо, маршрут; горіща і т.і.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 06 лип, 2020 00:38
centurionus написав:
Сміттєві баки, урни тощо прибирають як захід безпеки
чтоб террорист не вылез из мусорки и не совершил покушение
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Додано: Пон 06 лип, 2020 01:00
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