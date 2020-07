Додано: Пон 06 лип, 2020 00:09

freeze написав: pesikot написав: Коллега, freeze, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ? Коллега,, что вы думаете по поводу визита Зеленского в Одессу ? что в городе об этом говорят ?



Честно говоря я весь в делах и как-то этот визит Зеленского мимо меня прошёл.



Запомнились два момента.

Первое, пошёл сегодня мусор выносить, а мусорные баки нашего дома как раз на дороге кортежа Зеленского к гостинице, где он жил. Пля, а мусорные баки куда-то убрали, чтобы такой уважаемый человек не увидел. Причем убрали по всей дороге. Пришлось три квартала рысачить с пакетами с мусором пока нашел куда выкинуть мусор.

Второе, трамвай на Ланжерон N 28 сделали образцово показательный, интервал минуты три, на каждой остановке человек из Гортранса, чисто выбритый и в фирменной жилетке, контролирует запуск в проходящие трамваи, чтобы только сидячие места были и контролирует чтобы все в масках были. Короче образцово показательный карантин. Честно говоря я весь в делах и как-то этот визит Зеленского мимо меня прошёл.Запомнились два момента.Первое, пошёл сегодня мусор выносить, а мусорные баки нашего дома как раз на дороге кортежа Зеленского к гостинице, где он жил. Пля, а мусорные баки куда-то убрали, чтобы такой уважаемый человек не увидел. Причем убрали по всей дороге. Пришлось три квартала рысачить с пакетами с мусором пока нашел куда выкинуть мусор.Второе, трамвай на Ланжерон N 28 сделали образцово показательный, интервал минуты три, на каждой остановке человек из Гортранса, чисто выбритый и в фирменной жилетке, контролирует запуск в проходящие трамваи, чтобы только сидячие места были и контролирует чтобы все в масках были. Короче образцово показательный карантин.

Сміттєві баки, урни тощо прибирають як захід безпеки (аби не лишили в них вибухові пристрої). Як і авто. Можуть перевіряти мешканців квартир, вікна квартир яких виходять на, скажімо, маршрут; горіща і т.і. Сміттєві баки, урни тощо прибирають як захід безпеки (аби не лишили в них вибухові пристрої). Як і авто. Можуть перевіряти мешканців квартир, вікна квартир яких виходять на, скажімо, маршрут; горіща і т.і.

