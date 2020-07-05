Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.
это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?