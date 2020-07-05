RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6384638563866387
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:19

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?

Напевно тому що:
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.

А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.


это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?
19yuriy91
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 15.09.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:40

В Италии минимальная оплата за час 3 евро
ASF
 
Повідомлень: 130
З нами з: 13.12.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:13

Зображення

Вот если бы Гройсман был премьером - то вырубка леса бы остановилась!

Хотя, постойте...
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6952 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:29

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:Урожай клубники гибнет в Эстонии без украинских работников
https://interfax.com.ua/news/general/672939.html
вот ведь как, "оказывается" в Украине нет проблем с трудолюбивым народом, есть проблемы с руководством. :mrgreen:
А что, руководство должно обеспечить трудолюбивый народ клубничными полями?
"условия должны создавать" (с) :mrgreen:
отсутствие этих "клубничных полей" с норм. з/п и есть причина отъезда.
ужеж обговорено :mrgreen: но так оно и есть

Хорошо, что вы поставили смайлик к "условия должны создавать" (с) 8)
Между прочим, никто так и не объяснил конкретно, в чем должны состоять эти условия.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17416
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:32

  19yuriy91 написав:
  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?
Напевно тому що:
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.
это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?
Відповідь не повна
1 В Єстонії голосували за націоналістів...фермери які там були все життя(так само як і в Польщі)
2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.
300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць
3 Ясно що ніякий уряд нічого не може запропонувати кращого ...крім працювати
Висновок
При цьому основна проблема полягає в тому ,що впрягання в такий бізнес.на протязі 10 років приведе того хто впрягся в доходи від 20000 грн/місяць....
Але при цьому всі ці 10 років прийдеться
Працювати в 3 рази краще ніж ті хто працюють за 6000,а жити за 6000 ,бо подібний вид бізнесу буде потребувати
а - спочатку заробити кошти щоб викупити необхідні площі землі(приблизно до 1га на кожного найнятого)
б - постійно модернізувати ці плантації для полегшення роботи
в - покупка обладнання для швидкої заморозки
г - вкладання коштів у спорудження теплиць....
Після виконання цих підпунктів підприємець отримає 600 кг з сотки по 40 грн/кг
і тоді в дупі він буде бачити Польщу...
Але де взяти такого підприємця? Хіба що привезти з Польщі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23182
З нами з: 15.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:36

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?
Напевно тому що:
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.

Это как бы очевидно.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.

А это слишком примитивное объяснение. Причина в существенном различии экономик УССР и ЭССР.

Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17416
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:45

  Starikan написав:Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?


Ну в цілому - це провальна тактика ... В цьому плані Будівельник правильно говорить - треба щоб росла кількість самозайнятих в рази - а краще в десятки разів . Хтось з них так і залишиться в бізнесі - і все це буде працювати в загальному на ріст економіки і покращення життя абсолютно всіх ...
Puente
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:48

  ASF написав:В Италии минимальная оплата за час 3 евро


В Нидерландах мин на клубнике 8,5 евро в час. Работают поляки и румыны в основном, есть литовцы (студенты). Украинцы, единицы, появились в прошлом году через польское разрешение на работу в ЕС, но это не законно. Полиция делает проверки. Штраф за одного нелегала - 17000 евро.
Renee
 
Повідомлень: 180
З нами з: 22.10.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:21

  andrijk777 написав:
  19yuriy91 написав:объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?
жажда путешествий?

Напевно тому що:
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.

А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.

Не очень напевно. Если не искажает источник, то:
" В период обучения в университете активно участвовал в работе комсомольской организации университета."
https://persons-info.com/persons/LAAR_Mart
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:31

Где взять такого предпринимателя в Украине?)

Да есть же они.
В селе Хорохорин.
Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.

https://agromedia.com.ua/klubnichnyiy-b ... -realnost/
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6384638563866387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16649)
06.07.2020 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.