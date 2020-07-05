Додано: Пон 06 лип, 2020 11:32

19yuriy91 написав: andrijk777 написав: 19yuriy91 написав: объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?

жажда путешествий? объясните, какого хрена украинцы едут за бугор клубнику собирать?жажда путешествий? Напевно тому що:

Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38. А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів. Напевно тому що:А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів. это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать? это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?

Але де взяти такого підприємця? Хіба що привезти з Польщі.

Відповідь не повна1 В Єстонії голосували за націоналістів...фермери які там були все життя(так само як і в Польщі)2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць3 Ясно що ніякий уряд нічого не може запропонувати кращого ...крім працюватиВисновокПри цьому основна проблема полягає в тому ,що впрягання в такий бізнес.на протязі 10 років приведе того хто впрягся в доходи від 20000 грн/місяць....Але при цьому всі ці 10 років прийдетьсяПрацювати в 3 рази краще ніж ті хто працюють за 6000,а жити за 6000 ,бо подібний вид бізнесу буде потребуватиа - спочатку заробити кошти щоб викупити необхідні площі землі(приблизно до 1га на кожного найнятого)б - постійно модернізувати ці плантації для полегшення роботив - покупка обладнання для швидкої заморозкиг - вкладання коштів у спорудження теплиць....Після виконання цих підпунктів підприємець отримає 600 кг з сотки по 40 грн/кгі тоді в дупі він буде бачити Польщу...