Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.
это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.
это уже более разумный ответ, чем говорить - а кто им дома мешает работать?
Відповідь не повна 1 В Єстонії голосували за націоналістів...фермери які там були все життя(так само як і в Польщі) 2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі. 300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць 3 Ясно що ніякий уряд нічого не може запропонувати кращого ...крім працювати Висновок При цьому основна проблема полягає в тому ,що впрягання в такий бізнес.на протязі 10 років приведе того хто впрягся в доходи від 20000 грн/місяць.... Але при цьому всі ці 10 років прийдеться Працювати в 3 рази краще ніж ті хто працюють за 6000,а жити за 6000 ,бо подібний вид бізнесу буде потребувати а - спочатку заробити кошти щоб викупити необхідні площі землі(приблизно до 1га на кожного найнятого) б - постійно модернізувати ці плантації для полегшення роботи в - покупка обладнання для швидкої заморозки г - вкладання коштів у спорудження теплиць.... Після виконання цих підпунктів підприємець отримає 600 кг з сотки по 40 грн/кг і тоді в дупі він буде бачити Польщу... Але де взяти такого підприємця? Хіба що привезти з Польщі.
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
Это как бы очевидно.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.
А это слишком примитивное объяснение. Причина в существенном различии экономик УССР и ЭССР.
Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan написав:Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?
Ну в цілому - це провальна тактика ... В цьому плані Будівельник правильно говорить - треба щоб росла кількість самозайнятих в рази - а краще в десятки разів . Хтось з них так і залишиться в бізнесі - і все це буде працювати в загальному на ріст економіки і покращення життя абсолютно всіх ...
ASF написав:В Италии минимальная оплата за час 3 евро
В Нидерландах мин на клубнике 8,5 евро в час. Работают поляки и румыны в основном, есть литовцы (студенты). Украинцы, единицы, появились в прошлом году через польское разрешение на работу в ЕС, но это не законно. Полиция делает проверки. Штраф за одного нелегала - 17000 евро.
Средний размер оплаты труда (брутто) в Эстонии, в декабре 2019 года составляет €1551 и (нетто, после вычета налогов) €1257,13. Минимальный размер оплаты труда (брутто) в Эстонии с 1 января 2020 года составляет €584 и (нетто, после вычета налогов) €550.38.
А це напевно тому що в 90-х естонці обирали націоналістів, а українці комуністів.