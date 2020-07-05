*Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине?*
* кроме вышеизложенных проблем, упоминаются такие факторы, тормозящие развитие МСБ:
- низкий уровень защищенности прав собственности, что вызывает многочисленные случаи рейдерства и удерживает предпринимателей от увеличения масштаба бизнеса;
- несовершенство законодательства, что позволяет неоднозначно толковать правовые нормы, в результате чего судебное решение зависит от квалификации судьи и его склонности к применению тех или иных норм;
- неэффективное распределение ресурсов, выделенных на поддержку развития МСБ из- за отсутствия надлежащего механизма оценки влияния этой помощи на развитие экономики в целом.*
З.Ы. Спрос... для малого бизнеса базируется зачастую на развитии крупного бизнеса...
Сколько мяса, масла, клубники и т.д. купит работяга *Боинга* по сравнению с работягой чугуноплавителя.
Плюс заказы малому бизнесу со стороны Боингов и со стороны чугунияпроизводителя.