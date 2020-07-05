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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6385638663876388
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:02

" Между прочим, никто так и не объяснил конкретно, в чем должны состоять эти условия." (С)

*Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине?*
https://finclub.net/overview/chto-sderz ... raine.html

* кроме вышеизложенных проблем, упоминаются такие факторы, тормозящие развитие МСБ:

- низкий уровень защищенности прав собственности, что вызывает многочисленные случаи рейдерства и удерживает предпринимателей от увеличения масштаба бизнеса;

- несовершенство законодательства, что позволяет неоднозначно толковать правовые нормы, в результате чего судебное решение зависит от квалификации судьи и его склонности к применению тех или иных норм;

- неэффективное распределение ресурсов, выделенных на поддержку развития МСБ из- за отсутствия надлежащего механизма оценки влияния этой помощи на развитие экономики в целом.*

З.Ы. Спрос... для малого бизнеса базируется зачастую на развитии крупного бизнеса...
Сколько мяса, масла, клубники и т.д. купит работяга *Боинга* по сравнению с работягой чугуноплавителя.
Плюс заказы малому бизнесу со стороны Боингов и со стороны чугунияпроизводителя.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:30

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.
300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць

1. А скільки грошей треба вкласти щоб виростити 16 соток полуниці?
2. Одна людина не в змозі обробити 16 соток. Потрібна техніка - а це вже зовсім інший рівень.
3. Цього року полуниця достатньо дорога. А якщо подешевіє? А якщо неурожай?
Сьогодні вже проста людина не може взяти і зайнятись бізнесом - вона майже гарантовано пролетить.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:38

  Puente написав:
  Starikan написав:Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?


Ну в цілому - це провальна тактика ... В цьому плані Будівельник правильно говорить - треба щоб росла кількість самозайнятих в рази - а краще в десятки разів . Хтось з них так і залишиться в бізнесі - і все це буде працювати в загальному на ріст економіки і покращення життя абсолютно всіх ...


тактика-то правильная.
но и отношение государства к этим людям должно быть иное.
раз оно не может обеспечить самозанятых (не только заробитчан, криминал и около исключаем :mrgreen: ) работой с достойной з/п, то некуй и постоянно заглядывать в их карман по поводу и без.

вспомнилось про янтаростарателей.
в 2017г начали строить завод по обработке янтаря, достроили?
никто не в курсе? в тырнете ничего найти не могу....
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:11

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