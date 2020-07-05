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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6385638663876388 Додано: Пон 06 лип, 2020 13:02



*Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине?*

https://finclub.net/overview/chto-sderz ... raine.html



* кроме вышеизложенных проблем, упоминаются такие факторы, тормозящие развитие МСБ:



- низкий уровень защищенности прав собственности, что вызывает многочисленные случаи рейдерства и удерживает предпринимателей от увеличения масштаба бизнеса;



- несовершенство законодательства, что позволяет неоднозначно толковать правовые нормы, в результате чего судебное решение зависит от квалификации судьи и его склонности к применению тех или иных норм;



- неэффективное распределение ресурсов, выделенных на поддержку развития МСБ из- за отсутствия надлежащего механизма оценки влияния этой помощи на развитие экономики в целом.*



З.Ы. Спрос... для малого бизнеса базируется зачастую на развитии крупного бизнеса...

Сколько мяса, масла, клубники и т.д. купит работяга *Боинга* по сравнению с работягой чугуноплавителя.

Плюс заказы малому бизнесу со стороны Боингов и со стороны чугунияпроизводителя. " Между прочим, никто так и не объяснил конкретно, в чем должны состоять эти условия." (С)*Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине?** кроме вышеизложенных проблем, упоминаются такие факторы, тормозящие развитие МСБ:- низкий уровень защищенности прав собственности, что вызывает многочисленные случаи рейдерства и удерживает предпринимателей от увеличения масштаба бизнеса;- несовершенство законодательства, что позволяет неоднозначно толковать правовые нормы, в результате чего судебное решение зависит от квалификации судьи и его склонности к применению тех или иных норм;- неэффективное распределение ресурсов, выделенных на поддержку развития МСБ из- за отсутствия надлежащего механизма оценки влияния этой помощи на развитие экономики в целом.*З.Ы. Спрос... для малого бизнеса базируется зачастую на развитии крупного бизнеса...Сколько мяса, масла, клубники и т.д. купит работяга *Боинга* по сравнению с работягой чугуноплавителя.Плюс заказы малому бизнесу со стороны Боингов и со стороны чугунияпроизводителя. detroytred

Повідомлень: 23162 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 13:30 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.

300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць 2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць

1. А скільки грошей треба вкласти щоб виростити 16 соток полуниці?

2. Одна людина не в змозі обробити 16 соток. Потрібна техніка - а це вже зовсім інший рівень.

3. Цього року полуниця достатньо дорога. А якщо подешевіє? А якщо неурожай?

Сьогодні вже проста людина не може взяти і зайнятись бізнесом - вона майже гарантовано пролетить. 1. А скільки грошей треба вкласти щоб виростити 16 соток полуниці?2. Одна людина не в змозі обробити 16 соток. Потрібна техніка - а це вже зовсім інший рівень.3. Цього року полуниця достатньо дорога. А якщо подешевіє? А якщо неурожай?Сьогодні вже проста людина не може взяти і зайнятись бізнесом - вона майже гарантовано пролетить. andrijk777

Повідомлень: 2271 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 13:38 Puente написав: Starikan написав: Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует? Да пусть едут на клубнику и зарабатывают, что вас всех это так волнует?



Ну в цілому - це провальна тактика ... В цьому плані Будівельник правильно говорить - треба щоб росла кількість самозайнятих в рази - а краще в десятки разів . Хтось з них так і залишиться в бізнесі - і все це буде працювати в загальному на ріст економіки і покращення життя абсолютно всіх ... Ну в цілому - це провальна тактика ... В цьому плані Будівельник правильно говорить - треба щоб росла кількість самозайнятих в рази - а краще в десятки разів . Хтось з них так і залишиться в бізнесі - і все це буде працювати в загальному на ріст економіки і покращення життя абсолютно всіх ...



тактика-то правильная.

но и отношение государства к этим людям должно быть иное.

раз оно не может обеспечить самозанятых (не только заробитчан, криминал и около исключаем ) работой с достойной з/п, то некуй и постоянно заглядывать в их карман по поводу и без.



вспомнилось про янтаростарателей.

в 2017г начали строить завод по обработке янтаря, достроили?

никто не в курсе? в тырнете ничего найти не могу.... тактика-то правильная.но и отношение государства к этим людям должно быть иное.раз оно не может обеспечить самозанятых (не только заробитчан, криминал и около исключаем) работой с достойной з/п, то некуй и постоянно заглядывать в их карман по поводу и без.вспомнилось про янтаростарателей.в 2017г начали строить завод по обработке янтаря, достроили?никто не в курсе? в тырнете ничего найти не могу.... 19yuriy91 Повідомлень: 2867 З нами з: 15.09.12 Подякував: 251 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 14:03 Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11880 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6953 раз. Подякували: 3155 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 14:11 Продам доллар по 100. Только для порохоботов Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11880 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6953 раз. Подякували: 3155 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 14:41



Выше, чем в "Дойче Бан". Как в Украине хотят вернуть членам набсоветов госкомпаний космические зарплаты



Криклий хочет вернуть космические зарплаты членам набсовета Укрзализныци. Мол, иначе эти мега-специалисты разбегутся.

Но если сравнить их докарантинные зарплаты с зп членов набсоветов западных компаний, то честно говоря, не понятно кто куда бежать должен



В своей речи на увольнение правительства Гончарука президент Владимир Зеленский еще в марте пошутил, что украинцы в набсоветах скоро станут национальным меньшинством. Однако с тех пор ситуация не изменилась.



"Укрзализныця" и "Приватбанк"

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала зарплаты членов набсовета железнодорожной компании до того, как в конце апреля их урезал Кабмин.



За двадцать месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30 апреля 2020-го года - глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.



Это в среднем по 700 тысяч гривен в месяц.



Другие члены совета - Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун - за тот же период получили по 11,73 миллиона – то есть почти 590 тысяч за месяц.



Олег Журавлев и Сергей Лещенко - единственные украинцы в набсовете "УЗ" - за первые четыре месяца 2020-го получили почти по полтора миллиона. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.



Адомас Аудицкас за двадцать месяцев получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц - почти 390 тысяч гривен.



Также на днях стал известен уровень зарплат в государственном "Приватбанке". Глава его наблюдательного совета американка Шэрон Иски получает $2 тысячи в день. Ранее она работала в госказначействе США и была экспертом Международного валютного фонда.



Правда, работает Шэрон только десять дней в месяц. Получая таким образом 20 тысяч долларов или 540 тысяч гривен за этот период. Если же экстраполировать на месяц, то было бы порядка полутора миллионов.



При этом глава набсовета даже не появляется в Украине, проживая во Флориде.



На Западе платят вдвое меньше

Финансовый эксперт Павел Вернивский опубликовал зарплаты в набсоветах крупных западных компаний и сравнил их с украинскими аналогами.



"Если Криклий считает этот уровень зарплат нормальным, то покажите ему, какие зарплаты у набсовета "Дойче Бан". По уровню дохода эта компания в 15 раз больше, чем УЗ.



Вот если говорить про Deutsche Bahn. Самый большой оклад в 2017 получил Председатель Наблюдательного совета Utz-Hellmuth Felcht - 105 тысяч евро за год.



Далее:



Alexander Kirchner - 68 тысяч евро.



Jürgen Krumnow - 60 тысяч евро.



14 Членов набсовета получили компенсацию в размере от 30 до 40 тысяч евро.



Общий размер годовой компенсации 20 Членам Наблюдательного совета "Дойче Бан" составил 909,9 тысяч евро", - пишет Вернивский.



То есть если глава набсовета "УЗ" Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт - 8 750 евро. В два с половиной раза меньше.



И это при том, что немецкая железнодорожная компания в 15 доходнее украинской.



Далее Вернивский сравнивает выплаты иностранцам в Украине с теми, что они получают в других крупных западных компаниях.



"Также ради интереса могу показать зарплаты совета директоров Airbus. И здесь мы тоже перещеголяли европейцев.



И я хочу напомнить, что Airbus только одна прибыль составляет, как весь доход УЗ! А сама компания в десятки раз больше, чем УЗ!



Председатель совета получает 200 тысяч евро в год.



Члены совета - 80 тысяч евро.



Дополнительно также оплачивается участие в Комитетах: 30 тысяч для Председателя и 20 тысяч для членов набсовета.



Плюс каждое посещение собрания совета - 15 тысяч для Председателя и 10 тысяч для члена Совета. Также можно присутствовать на собрании в дистанционном режиме (телефон), но тогда стоимость компенсации уменьшается в два раза.



При условии 10 собраний в год, член совета директоров может выйти на зарплату в 200 тысяч евро в год. Это максимум. К примеру, Жан-Пьер Кламадье, член совета директоров Airbus, заработал примерно 120 тысяч евро в год.



Ещё могу показать зарплаты набсовета Роллс-Ройса (по объему выручки компания в 5 раз больше УЗ).



Здесь мы тоже перещеголяли британцев. Только у главы набсовета зарплата 427 тысяч. У всех остальных от 70￼ до 100 тысяч фунтов.



Эффективна ли работа иностранцев в набсоветах?

СБУ недавно подготовила для Кабмина отчет, эффективна ли работа набсовета "Укрзализныци". В нем утверждается, что нет.



"По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.



Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано в том числе со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).



Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".



Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.



"Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления Общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования Общества", - подытожили в СБУ.



В принципе, жалкое состояние "УЗ" было видно невооруженным глазом, и супер-зарплаты "наблюдателей" с этим никак не коррелировались.



Вопрос лишь в том, отважится ли власть на политическое решение поставить украинские госкомпании под контроль менее дорогих, но более эффективных менеджеров.



https://strana.ua/news/277037-zarplaty- ... uchat.html Скопирую сюда, а то боюсь что удалят оригинал:Выше, чем в "Дойче Бан". Как в Украине хотят вернуть членам набсоветов госкомпаний космические зарплатыКриклий хочет вернуть космические зарплаты членам набсовета Укрзализныци. Мол, иначе эти мега-специалисты разбегутся.Но если сравнить их докарантинные зарплаты с зп членов набсоветов западных компаний, то честно говоря, не понятно кто куда бежать долженВ своей речи на увольнение правительства Гончарука президент Владимир Зеленский еще в марте пошутил, что украинцы в набсоветах скоро станут национальным меньшинством. Однако с тех пор ситуация не изменилась."Укрзализныця" и "Приватбанк"Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала зарплаты членов набсовета железнодорожной компании до того, как в конце апреля их урезал Кабмин.За двадцать месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30 апреля 2020-го года - глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.Это в среднем по 700 тысяч гривен в месяц.Другие члены совета - Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун - за тот же период получили по 11,73 миллиона – то есть почти 590 тысяч за месяц.Олег Журавлев и Сергей Лещенко - единственные украинцы в набсовете "УЗ" - за первые четыре месяца 2020-го получили почти по полтора миллиона. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.Адомас Аудицкас за двадцать месяцев получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц - почти 390 тысяч гривен.Также на днях стал известен уровень зарплат в государственном "Приватбанке". Глава его наблюдательного совета американка Шэрон Иски получает $2 тысячи в день. Ранее она работала в госказначействе США и была экспертом Международного валютного фонда.Правда, работает Шэрон только десять дней в месяц. Получая таким образом 20 тысяч долларов или 540 тысяч гривен за этот период. Если же экстраполировать на месяц, то было бы порядка полутора миллионов.При этом глава набсовета даже не появляется в Украине, проживая во Флориде.На Западе платят вдвое меньшеФинансовый эксперт Павел Вернивский опубликовал зарплаты в набсоветах крупных западных компаний и сравнил их с украинскими аналогами."Если Криклий считает этот уровень зарплат нормальным, то покажите ему, какие зарплаты у набсовета "Дойче Бан". По уровню дохода эта компания в 15 раз больше, чем УЗ.Вот если говорить про Deutsche Bahn. Самый большой оклад в 2017 получил Председатель Наблюдательного совета Utz-Hellmuth Felcht - 105 тысяч евро за год.Далее:Alexander Kirchner - 68 тысяч евро.Jürgen Krumnow - 60 тысяч евро.14 Членов набсовета получили компенсацию в размере от 30 до 40 тысяч евро.Общий размер годовой компенсации 20 Членам Наблюдательного совета "Дойче Бан" составил 909,9 тысяч евро", - пишет Вернивский.То есть если глава набсовета "УЗ" Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт - 8 750 евро. В два с половиной раза меньше.И это при том, что немецкая железнодорожная компания в 15 доходнее украинской.Далее Вернивский сравнивает выплаты иностранцам в Украине с теми, что они получают в других крупных западных компаниях."Также ради интереса могу показать зарплаты совета директоров Airbus. И здесь мы тоже перещеголяли европейцев.И я хочу напомнить, что Airbus только одна прибыль составляет, как весь доход УЗ! А сама компания в десятки раз больше, чем УЗ!Председатель совета получает 200 тысяч евро в год.Члены совета - 80 тысяч евро.Дополнительно также оплачивается участие в Комитетах: 30 тысяч для Председателя и 20 тысяч для членов набсовета.Плюс каждое посещение собрания совета - 15 тысяч для Председателя и 10 тысяч для члена Совета. Также можно присутствовать на собрании в дистанционном режиме (телефон), но тогда стоимость компенсации уменьшается в два раза.При условии 10 собраний в год, член совета директоров может выйти на зарплату в 200 тысяч евро в год. Это максимум. К примеру, Жан-Пьер Кламадье, член совета директоров Airbus, заработал примерно 120 тысяч евро в год.Ещё могу показать зарплаты набсовета Роллс-Ройса (по объему выручки компания в 5 раз больше УЗ).Здесь мы тоже перещеголяли британцев. Только у главы набсовета зарплата 427 тысяч. У всех остальных от 70￼ до 100 тысяч фунтов.Эффективна ли работа иностранцев в набсоветах?СБУ недавно подготовила для Кабмина отчет, эффективна ли работа набсовета "Укрзализныци". В нем утверждается, что нет."По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано в том числе со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты."Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления Общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования Общества", - подытожили в СБУ.В принципе, жалкое состояние "УЗ" было видно невооруженным глазом, и супер-зарплаты "наблюдателей" с этим никак не коррелировались.Вопрос лишь в том, отважится ли власть на политическое решение поставить украинские госкомпании под контроль менее дорогих, но более эффективных менеджеров. Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11880 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6953 раз. Подякували: 3155 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 15:14 Вкладчик1234 написав: Скопирую сюда, а то боюсь что удалят оригинал:



https://strana.ua/news/277037-zarplaty- ... uchat.html Скопирую сюда, а то боюсь что удалят оригинал:





Опять страну.юа постите Щас набегут.

А то что там, например, товарищ Лещенко получает несколько сотен тысяч гривен за "тяжкую работу" - ну то такое. Главное, чтоб ресурс был непомоечным.



Опять страну.юа поститеЩас набегут.А то что там, например, товарищ Лещенко получает несколько сотен тысяч гривен за "тяжкую работу" - ну то такое. Главное, чтоб ресурс был непомоечным. Alex2007 1

Повідомлень: 2299 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1034 раз. Подякували: 920 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6385638663876388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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