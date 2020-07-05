Додано: Пон 06 лип, 2020 17:18

detroytred написав: Где взять такого предпринимателя в Украине?)

Да есть же они.

В селе Хорохорин.

Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.

https://agromedia.com.ua/klubnichnyiy-b ... -realnost/ Где взять такого предпринимателя в Украине?)Да есть же они.В селе Хорохорин.Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.

Є в Хохорині.., є у Львові...Але чомусь не масово.А чому не масово?А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти...А кого цікавить з молодих та ранніхПрацювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ?От після першого мільйону-вже всі знають як працюватиАле ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явищеПерших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.Наше населення хоче так як в комунізміПерших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.