Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Є в Хохорині.., є у Львові... Але чомусь не масово. А чому не масово? А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти... А кого цікавить з молодих та ранніх Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ? От після першого мільйону-вже всі знають як працювати Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..
В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.
Наше населення хоче так як в комунізмі Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.
budivelnik написав:2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі. 300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць
1. А скільки грошей треба вкласти щоб виростити 16 соток полуниці?
Питання цікаве Якщо відноситись до цього як до бізнесу-то разово потрібно вкласти 10 000 ( цього вистарчить на 20 років)+ щороку максимум 1000
andrijk777 написав:2. Одна людина не в змозі обробити 16 соток. Потрібна техніка - а це вже зовсім інший рівень.
Не смішіть мої мешти 16 соток=1 рядок довжиною в 1,6 км ,які потрібно з березня по листопад пройти разів 30=48 км за 270 днів(200 робочих) і зібрати за 10 проходів по 30 кг за прохід... Тому - одна людина без техніки ,легко обробить до 1 га Єдина проблема-якщо полуниця не буде розбита на сорти(швидкостигла.середньостигла,пізньостигла)-то в місяць урожаю буде напряжно.
andrijk777 написав:3. Цього року полуниця достатньо дорога. А якщо подешевіє? А якщо неурожай? Сьогодні вже проста людина не може взяти і зайнятись бізнесом - вона майже гарантовано пролетить.
Я рахував 20 грн/кг Ви можете назвати роки коли вона була дешевша?
Я не хочу сперечатись, тому що не спеціаліст в цьому питанні. Скажу тільки що в людей на городах дуже рідко бачу полуницю. В основному це картопля, зелень, навіть огірки і помідори, але не полуниця. Напевно людям видніше що вирощувати.
б этом свидетельствует письмо-приглашение Буславец к ФГИУ, Центрэнерго, ДТЭК Энерго и ДТЭК Добропольеуголь, которое есть в распоряжение LIGA.net. Причиной совещания Буславец указала устное распоряжение президента Владимира Зеленского о решении вопроса вынужденного простоя шахтеров Добропольеуголь.
Будут нагибать государственное предприятие ЦентрЭнерго ради ДТЭКовской шахты Добропольеуголь. Но Бубочка всё так же не видит связь Буславец с ДТЭК
Третий: совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами госбанков пересмотреть политику управления рисками этих банков. Смягчение политики позволит увеличить объемы кредитования реального сектора и государственных приоритетных программ.
Включение раздачи кредитов налево и направо. А потом из бюджета, за счёт налогоплательщиков, будут спасать госбанки. Да и первые два шага - заставить выдавать кредиты налево и направо.
Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 3,5 млн грн из указанной суммы должны пойти на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека.
Какое, б***, отношение создание официального сайта имеет к фонду борьбы с COVID-19 ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Не ведитесь, покупайте только у официальных дилеров:
Наш источник из Офиса Президента сообщает, что уже появилось множество мошенников в регионах, которые ходят и предлагают «услуги» посредников, которые могут пролоббировать попадания в проходную часть списка партии Слуга Народа. Ценник у мошенников "средний", в городах районного значения стоит всего от 15.000$, в крупных городах цифра стартует уже от 50.000 до 500.000$
andrijk777 написав:Скажу тільки що в людей на городах дуже рідко бачу полуницю. В основному це картопля, зелень, навіть огірки і помідори, але не полуниця.
Ви різницю між вирощуванням для себе як хоббі і бізнесом- бачите? Скільки сімя в рік зїдає зелені/картоплі і скільки полуниці? Що легше зберегти - полуницю чи картоплю?.
Тому Якщо виготовляєш на продаж - то виготовляєш навіть те що складніше у вирощуванні...але вигідніше по ціні. Якщо для себе - то виготовляш те що сам споживаєш...і в обємах які можеш зберегти і спожити на протязі року.
Є в Хохорині.., є у Львові... Але чомусь не масово. А чому не масово? А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти... А кого цікавить з молодих та ранніх Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ? От після першого мільйону-вже всі знають як працювати Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..
В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.
Наше населення хоче так як в комунізмі Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.
"А чому не масово?" В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо. На експорт - якось не дуже виходить. І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
Є в Хохорині.., є у Львові... Але чомусь не масово. А чому не масово? А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти... А кого цікавить з молодих та ранніх Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ? От після першого мільйону-вже всі знають як працювати Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..
В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.
Наше населення хоче так як в комунізмі Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.
"А чому не масово?" В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо. На експорт - якось не дуже виходить. І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
Ви якось дуже звужено сприймаєте написане 1 Суть не в полуниці. Замість полуниці може бути ріпак,малина чи чорниця...з сотнею інших культур 2 Суть в підприємцях. Кількість людей.які готові а - почати бізнес б - ризикнути(або позичити) капітал в - заробляти і повертати позичене до десяти років, при цьому живучи на рівні споживання своїх найманих Критично мала. І ніякий уряд цю кількість збільшити не може,по тій простій причині що а - у нас ітак мізерне оподаткування(якщо дивитись на єдиний податок) б - у нас і так море незаповнених галузей
Оповідання що потрібно а - давати даром техніку б - давати даром кредити... це шлях до банкрутства Адже щоб дати одним-треба забрати в інших. А раз так - то тих кому дали -збільшиться на менше число ніж зменшиться тих в кого забрали...тобто кількість підприємців(а тільки в підприємця можна щось забрати) буде постійно на низькому рівні. Отже вихід один Мойсей і 40 років.