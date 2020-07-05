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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6386638763886389
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:18

  detroytred написав:Где взять такого предпринимателя в Украине?)
Да есть же они.
В селе Хорохорин.
Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.
https://agromedia.com.ua/klubnichnyiy-b ... -realnost/
Є в Хохорині.., є у Львові... :D
Але чомусь не масово.
А чому не масово?
А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти...
А кого цікавить з молодих та ранніх
Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ?
От після першого мільйону-вже всі знають як працювати
Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..

В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище
Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.

Наше населення хоче так як в комунізмі
Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:20

  Вкладчик1234 написав:Продам доллар по 100. Только для порохоботов

там що, автограф колишнього?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:26

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Продам доллар по 100. Только для порохоботов

там що, автограф колишнього?


не, там вместо франклина САМ пап
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:45

  19yuriy91 написав:
  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:Продам доллар по 100. Только для порохоботов

там що, автограф колишнього?


не, там вместо франклина САМ пап

кажуть що на новій $200, якраз саме перед крахом бакса
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:2 Для отримання зарплати в 6000 грн - треба обробити 15-16 соток землі.
300 кг полуниці з сотки*20 грн/кг(купують ті хто займаються заморозкою оптом)*16 соток/12 місяців =8000 грн/місяць
1. А скільки грошей треба вкласти щоб виростити 16 соток полуниці?
Питання цікаве
Якщо відноситись до цього як до бізнесу-то разово потрібно вкласти 10 000 ( цього вистарчить на 20 років)+ щороку максимум 1000
  andrijk777 написав:2. Одна людина не в змозі обробити 16 соток. Потрібна техніка - а це вже зовсім інший рівень.
Не смішіть мої мешти
16 соток=1 рядок довжиною в 1,6 км ,які потрібно з березня по листопад пройти разів 30=48 км за 270 днів(200 робочих) і зібрати за 10 проходів по 30 кг за прохід...
Тому - одна людина без техніки ,легко обробить до 1 га
Єдина проблема-якщо полуниця не буде розбита на сорти(швидкостигла.середньостигла,пізньостигла)-то в місяць урожаю буде напряжно.
  andrijk777 написав:3. Цього року полуниця достатньо дорога. А якщо подешевіє? А якщо неурожай?
Сьогодні вже проста людина не може взяти і зайнятись бізнесом - вона майже гарантовано пролетить.
Я рахував 20 грн/кг
Ви можете назвати роки коли вона була дешевша?

Я не хочу сперечатись, тому що не спеціаліст в цьому питанні.
Скажу тільки що в людей на городах дуже рідко бачу полуницю. В основному це картопля, зелень, навіть огірки і помідори, але не полуниця.
Напевно людям видніше що вирощувати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:59

Ітогі подвєдьом. 2020-07-06

Ітогі подвєдьом. 2020-07-06

1) Секретарь СНБО: в Украине должен быть только один государственный язык

Данилов: Мы еще в январе знали об угрозе коронавируса, Зеленский тоже знал
То есть знали, но запрет на экспорт медицинских масок не вводили

2) Украина выполнила одно из требований МВФ
Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердил планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Планы рассчитаны на три года.

Не выполнили, а только начали начинать выполнение.

3) Уголь и Центрэнерго. Буславец созвала совещание по поручению Зеленского
б этом свидетельствует письмо-приглашение Буславец к ФГИУ, Центрэнерго, ДТЭК Энерго и ДТЭК Добропольеуголь, которое есть в распоряжение LIGA.net.
Причиной совещания Буславец указала устное распоряжение президента Владимира Зеленского о решении вопроса вынужденного простоя шахтеров Добропольеуголь.

Будут нагибать государственное предприятие ЦентрЭнерго ради ДТЭКовской шахты Добропольеуголь.
Но Бубочка всё так же не видит связь Буславец с ДТЭК

Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
Полезное чтиво

4) НБУ знает, как удешевить кредиты для бизнеса и населения – Данилишин
Третий: совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами госбанков пересмотреть политику управления рисками этих банков. Смягчение политики позволит увеличить объемы кредитования реального сектора и государственных приоритетных программ.

Включение раздачи кредитов налево и направо.
А потом из бюджета, за счёт налогоплательщиков, будут спасать госбанки.
Да и первые два шага - заставить выдавать кредиты налево и направо.

5) Смолий, налоги, таможня. Интервью главного финансиста Слуги народа – за минуту

6) Денисовой понадобилось 3,5 млн на создание сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека
Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 3,5 млн грн из указанной суммы должны пойти на создание официального сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Какое, б***, отношение создание официального сайта имеет к фонду борьбы с COVID-19 ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:05

Не ведитесь, покупайте только у официальных дилеров:

Наш источник из Офиса Президента сообщает, что уже появилось множество мошенников в регионах, которые ходят и предлагают «услуги» посредников, которые могут пролоббировать попадания в проходную часть списка партии Слуга Народа. Ценник у мошенников "средний", в городах районного значения стоит всего от 15.000$, в крупных городах цифра стартует уже от 50.000 до 500.000$


https://t.me/legitimniy/4456
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:11

  andrijk777 написав:Скажу тільки що в людей на городах дуже рідко бачу полуницю. В основному це картопля, зелень, навіть огірки і помідори, але не полуниця.
Ви різницю між вирощуванням для себе як хоббі і бізнесом- бачите?
Скільки сімя в рік зїдає зелені/картоплі і скільки полуниці?
Що легше зберегти - полуницю чи картоплю?.

Тому
Якщо виготовляєш на продаж - то виготовляєш навіть те що складніше у вирощуванні...але вигідніше по ціні.
Якщо для себе - то виготовляш те що сам споживаєш...і в обємах які можеш зберегти і спожити на протязі року.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Где взять такого предпринимателя в Украине?)
Да есть же они.
В селе Хорохорин.
Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.
https://agromedia.com.ua/klubnichnyiy-b ... -realnost/
Є в Хохорині.., є у Львові... :D
Але чомусь не масово.
А чому не масово?
А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти...
А кого цікавить з молодих та ранніх
Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ?
От після першого мільйону-вже всі знають як працювати
Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..

В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище
Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.

Наше населення хоче так як в комунізмі
Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.

"А чому не масово?"
В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо.
На експорт - якось не дуже виходить.
І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:43

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Где взять такого предпринимателя в Украине?)
Да есть же они.
В селе Хорохорин.
Вопрос в том, почему дальше Хорохорина не особо-то идёт.
https://agromedia.com.ua/klubnichnyiy-b ... -realnost/
Є в Хохорині.., є у Львові... :D
Але чомусь не масово.
А чому не масово?
А тому що перший капітал треба не тільки заробити , а й відкласти...
А кого цікавить з молодих та ранніх
Працювати отримуючи виручку в 25000 грн/місяць , 2000 віддати Державі(таким чином за 15-20 років повернути Державі те що остання на них витратила до 18 років), жити на 5000 ...а 18000 в місяць вкладати в свій бізнес ,щоб через 5 років виплатити тіло кредиту в 1 млн грн ?
От після першого мільйону-вже всі знають як працювати
Але ризикнути працювати мінімум 5 років на зарплату двірника,щоб стати гривневим мільйонером - бажання великого у мас не має..

В капкраїнах( в яких капіталізм ) розвивався століттями - це нормальне явище
Перших 5-15 років пашеш як віл і отримуєш в три рази менше ніж заробляєш,для того щоб в останні 20 років - пити каву/читати газету і жити за рахунок доходів з капіталу.

Наше населення хоче так як в комунізмі
Перших 5-25 не брати на себе відповідальність/ризики ,щоб наступних 15-5 років розповідати як їх недооцінили.
"А чому не масово?"
В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо.
На експорт - якось не дуже виходить.
І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
Ви якось дуже звужено сприймаєте написане
1 Суть не в полуниці.
Замість полуниці може бути ріпак,малина чи чорниця...з сотнею інших культур
2 Суть в підприємцях.
Кількість людей.які готові
а - почати бізнес
б - ризикнути(або позичити) капітал
в - заробляти і повертати позичене до десяти років, при цьому живучи на рівні споживання своїх найманих
Критично мала.
І ніякий уряд цю кількість збільшити не може,по тій простій причині що
а - у нас ітак мізерне оподаткування(якщо дивитись на єдиний податок)
б - у нас і так море незаповнених галузей

Оповідання що потрібно
а - давати даром техніку
б - давати даром кредити...
це шлях до банкрутства
Адже щоб дати одним-треба забрати в інших.
А раз так - то тих кому дали -збільшиться на менше число ніж зменшиться тих в кого забрали...тобто кількість підприємців(а тільки в підприємця можна щось забрати) буде постійно на низькому рівні.
Отже вихід один
Мойсей і 40 років.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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