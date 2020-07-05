RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6387638863896390
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:34

  detroytred написав:" Между прочим, никто так и не объяснил конкретно, в чем должны состоять эти условия." (С)
*Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине?*
https://finclub.net/overview/chto-sderz ... raine.html

Во-первых, статья 3-летней давности.
Во-вторых:
Так, по результатам опроса участников публичных мероприятий, к наиболее важным проблемам ведения бизнеса опрошенные отнесли: коррупцию (на нее указали 65% респондентов), низкую доступность и высокие ставки кредитов (44%), высокие ставки налогов (44%) и высокое регуляторное давление (43%).

1. Коррупция была, есть и будет, пока существует такой орган, как государство.
2. Высокие ставки кредитов будут, пока у нас (согласно Конституции) социализм, и за невозврат долгов невозможно наказать должника.
3. Высокие ставки налогов - обычное нытьё в любых странах, кроме офшорных.
4. Высокое регуляторное давление - не знаю, что это за зверь.

Так что берить лопату и не скиглить (с).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17417
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 2769 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6387638863896390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.