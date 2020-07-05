Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так, по результатам опроса участников публичных мероприятий, к наиболее важным проблемам ведения бизнеса опрошенные отнесли: коррупцию (на нее указали 65% респондентов), низкую доступность и высокие ставки кредитов (44%), высокие ставки налогов (44%) и высокое регуляторное давление (43%).
1. Коррупция была, есть и будет, пока существует такой орган, как государство. 2. Высокие ставки кредитов будут, пока у нас (согласно Конституции) социализм, и за невозврат долгов невозможно наказать должника. 3. Высокие ставки налогов - обычное нытьё в любых странах, кроме офшорных. 4. Высокое регуляторное давление - не знаю, что это за зверь.
Так что берить лопату и не скиглить (с).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus