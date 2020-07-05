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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:34
Во-первых, статья 3-летней давности.
Во-вторых:
Так, по результатам опроса участников публичных мероприятий, к наиболее важным проблемам ведения бизнеса опрошенные отнесли: коррупцию (на нее указали 65% респондентов), низкую доступность и высокие ставки кредитов (44%), высокие ставки налогов (44%) и высокое регуляторное давление (43%).
1. Коррупция была, есть и будет, пока существует такой орган, как государство.
2. Высокие ставки кредитов будут, пока у нас (согласно Конституции) социализм, и за невозврат долгов невозможно наказать должника.
3. Высокие ставки налогов - обычное нытьё в любых странах, кроме офшорных.
4. Высокое регуляторное давление - не знаю, что это за зверь.
Так что берить лопату и не скиглить (с).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:28
freeze написав: pesikot написав:
И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ?
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР, но вы же тоже никак не подчинены Прокуратуре ? А к вам постучат, предъявят ордер и вы откроете. Так и ДБР расследует все невоинские(взятки, хозяйственные) преступления должностных лиц военнослужащих определённой категории.
Есть такое понятие - юрисдикция.
Ведь вы у нас честный, вы за закон ?
Постучать могут, но это не их юрисдикция, то отгребать будут долго. И уже отгребают только по факту новостей
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:34
unicdima написав:
Брехня, не асвабаділі, а по договорняку дали вийти терористам і зайняти майже пусті Донецьк та Луганськ.
Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?
Какая мелкая брехливая шестёрка
На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:35
pesikot написав:
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
Брехун, так шо там про техніку на бойовому чергуванні?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:36
pesikot написав: freeze написав: pesikot написав:
И в законе о ГБР ничего не сказано, что командиры воинских частей подчинены ГБР. Правда, коллега freeze ?
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР, но вы же тоже никак не подчинены Прокуратуре ? А к вам постучат, предъявят ордер и вы откроете. Так и ДБР расследует все невоинские(взятки, хозяйственные) преступления должностных лиц военнослужащих определённой категории.
Есть такое понятие - юрисдикция.
Ведь вы у нас честный, вы за закон ?
Постучать могут, но это не их юрисдикция, то отгребать будут долго. И уже отгребают только по факту новостей
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
Где я написал про подчиненность военных ГБР? Туго с восприятием текста?
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:39
freeze
unicdima написав: pesikot написав:
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
Брехун, так шо там про техніку на бойовому чергуванні?
, не стоит сразу с двух учёток
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:40
freeze написав:
Где я написал про подчиненность военных ГБР? Туго с восприятием текста?
Я очень рад, что вы исправляетесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:43
pesikot написав:
Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?
Какая мелкая брехливая шестёрка
На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли
На той момент аеропорт був звільнений, ніяких боїв там вже не було і можна було звільняти весь Донецьк, але твій Порошенко дав можливість терористам спокійно вийти з оточеного Славянська та закріпитися в Донецьку, що зробило визволення Донецька неможливим.
Брешете тут лише ви порохаті брехуни.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:44
pesikot написав: freeze написав:
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
У - уровень
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:50
unicdima написав: pesikot написав:
Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?
Какая мелкая брехливая шестёрка
На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли
На той момент аеропорт був звільнений, ніяких боїв там вже не було і можна було звільняти весь Донецьк, але твій Порошенко дав можливість терористам спокійно вийти з оточеного Славянська та закріпитися в Донецьку, що зробило визволення Донецька неможливим.
Брешете тут лише ви порохаті брехуни.
Какое тупое брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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