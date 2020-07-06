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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6388638963906391 Додано: Пон 06 лип, 2020 21:53 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР

А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?

А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?



У - уровень У - уровень

freeze написав:

Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?

Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.

Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону. Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.

Не так выразился, не подчиненные

Но вы утверждали, что поднадзорны



Чего в законе тоже нет

Воинские части поднадзорны военной прокураторе

так тебя устроит ?



У - уровень



ГБР не имело никаких прав заходить на военный объект

Это не их юрисдикция.



Но они зашли и ... обосрались

Но ты продолжай их поддерживать Не так выразился, не подчиненныеНо вы утверждали, что поднадзорныЧего в законе тоже нетВоинские части поднадзорны военной прокураторетак тебя устроит ?У - уровеньГБР не имело никаких прав заходить на военный объектЭто не их юрисдикция.Но они зашли и ... обосралисьНо ты продолжай их поддерживать Востаннє редагувалось pesikot в Пон 06 лип, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4849 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:55 Schmit

Повідомлень: 1442 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:59 pesikot написав: Чего в законе тоже нет

Воинские части поднадзорны военной прокураторе

так тебя устроит ?



У - уровень Чего в законе тоже нетВоинские части поднадзорны военной прокураторетак тебя устроит ?У - уровень



ГБР расследует воинские преступления.



Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))



Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:

І. Вищі посадові особи

ІІ. Службові особи НАБУ та САП

ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України. ГБР расследует воинские преступления.Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:І. Вищі посадові особиІІ. Службові особи НАБУ та САПІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17544 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4289 раз. Подякували: 6911 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 22:36 pesikot написав: unicdima написав: pesikot написав: Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?

Какая мелкая брехливая шестёрка

На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?Какая мелкая брехливая шестёркаНа тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли

На той момент аеропорт був звільнений, ніяких боїв там вже не було і можна було звільняти весь Донецьк, але твій Порошенко дав можливість терористам спокійно вийти з оточеного Славянська та закріпитися в Донецьку, що зробило визволення Донецька неможливим.

Брешете тут лише ви порохаті брехуни. На той момент аеропорт був звільнений, ніяких боїв там вже не було і можна було звільняти весь Донецьк, але твій Порошенко дав можливість терористам спокійно вийти з оточеного Славянська та закріпитися в Донецьку, що зробило визволення Донецька неможливим.Брешете тут лише ви порохаті брехуни.

Какое тупое брехло Какое тупое брехло

порохатий, де брехня?

у будку. порохатий, де брехня?у будку. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 605 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58 unicdima



21 січня 2015 року українські сили визнали втрату контролю над аеропортом та змушені були відступити. Донецький аеропорт був захоплений проросійськими бойовиками, коли, скориставшись перемир'ям, для евакуації своїх вбитих і поранених, вони замінували і підірвали будівлю, де розташовувалися захисники ДАПа[10].

Википедия Renee Повідомлень: 181 З нами з: 22.10.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6388638963906391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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