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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:53
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
У - уровень
freeze написав:
Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
Не так выразился, не подчиненные
Но вы утверждали, что поднадзорны
Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР не имело никаких прав заходить на военный объект
Это не их юрисдикция.
Но они зашли и ... обосрались
Но ты продолжай их поддерживать
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 06 лип, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:55
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:59
pesikot написав:
Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР расследует воинские преступления.
Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:36
pesikot написав: unicdima написав: pesikot написав:
Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ?
Какая мелкая брехливая шестёрка
На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли
На той момент аеропорт був звільнений, ніяких боїв там вже не було і можна було звільняти весь Донецьк, але твій Порошенко дав можливість терористам спокійно вийти з оточеного Славянська та закріпитися в Донецьку, що зробило визволення Донецька неможливим.
Брешете тут лише ви порохаті брехуни.
Какое тупое брехло
порохатий, де брехня?
у будку.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58
unicdima
21 січня 2015 року українські сили визнали втрату контролю над аеропортом та змушені були відступити. Донецький аеропорт був захоплений проросійськими бойовиками, коли, скориставшись перемир'ям, для евакуації своїх вбитих і поранених, вони замінували і підірвали будівлю, де розташовувалися захисники ДАПа[10].
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:00
Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся
КВН продолжается
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