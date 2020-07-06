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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:53
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Командиры воинских частей не подчинены конечно ДБР
А вот вы соврали, насчёт подчиненности военных ГБР, зачем так тупо врать ?
У - уровень
freeze написав:
Должностные лица воинских частей поднадзорны ГБР. Как вы себе это представляете - к вам приходят ваши проверяющие и вы их расстреливаете?
Другой вопрос зачем что то забирать, если можно просто запротоколировать.
Да и забирали ли в действительности, хотелось бы послушать и другую сторону.
Не так выразился, не подчиненные
Но вы утверждали, что поднадзорны
Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР не имело никаких прав заходить на военный объект
Это не их юрисдикция.
Но они зашли и ... обосрались
Но ты продолжай их поддерживать
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 06 лип, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:55
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:59
pesikot написав:
Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР расследует воинские преступления.
Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58
unicdima
21 січня 2015 року українські сили визнали втрату контролю над аеропортом та змушені були відступити. Донецький аеропорт був захоплений проросійськими бойовиками, коли, скориставшись перемир'ям, для евакуації своїх вбитих і поранених, вони замінували і підірвали будівлю, де розташовувалися захисники ДАПа[10].
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:00
Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся
КВН продолжается
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:44
andrijk777 написав:
Навальний так, як Путін буде ...?
Потому его и не выбирают.
пример - Зеленский. ничего не буде
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:01
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:51
pesikot написав:
Нападать позволяют, но получают по морде. Продолжают жить по своим правилам в своем кругу.
Ерунда. Белые не хозяева ни в Европах ни в Америках.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:18
Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).
И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.
Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.
Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.
Нужно было создавать институции..
В рашке вместо институций пу, как замена оных.
У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.
Естественно и эффективность управления получается соответствующая.
Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.
Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.
Но удобнее ответственность повесить на абывателя))
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:31
freeze написав:
Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся
КВН продолжается
Само собою ... Але - доктор наук , колишній викладач ... Не політик . Не господарник .
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