Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6389639063916392 Додано: Вів 07 лип, 2020 15:56 detroytred написав: 19yuriy91 написав: достаточно любопытный разговор

https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8 достаточно любопытный разговор

Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).

И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.



Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.



Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.

Нужно было создавать институции..



В рашке вместо институций пу, как замена оных.

У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.

Естественно и эффективность управления получается соответствующая.



Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.

Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.

Но удобнее ответственность повесить на абывателя)) Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.Нужно было создавать институции..В рашке вместо институций пу, как замена оных.У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.Естественно и эффективность управления получается соответствующая.Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.Но удобнее ответственность повесить на абывателя))



там, если не ошибаюсь, мысль, что на власть имущих уже и надежды, практически, нет.



а с обывателем не работают, а через подвластные сми подсовывают ему тех, кого надо. он, Дроздов, упоминал, что в первом туре голосовал за Гриценко, тут на форуме многие за него голосовали, но где была его раскрутка в сми. а пап, топил его(как и Вы тогда ещё отметили), думая с бойко во 2-й тур, а там перемогти.



вот и доигрался куй на скрипке, а проигрывает страна. там, если не ошибаюсь, мысль, что на власть имущих уже и надежды, практически, нет.а с обывателем не работают, а через подвластные сми подсовывают ему тех, кого надо. он, Дроздов, упоминал, что в первом туре голосовал за Гриценко, тут на форуме многие за него голосовали, но где была его раскрутка в сми. а пап, топил его(как и Вы тогда ещё отметили), думая с бойко во 2-й тур, а там перемогти.вот и доигрался куй на скрипке, а проигрывает страна. 19yuriy91 Повідомлень: 2871 З нами з: 15.09.12 Подякував: 251 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 16:15 freeze написав: Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся



КВН продолжается Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятсяКВН продолжается

Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова? Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 606 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 16:36 Schmit

Повідомлень: 1443 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 17:03 19yuriy91 написав: достаточно любопытный разговор

https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8 достаточно любопытный разговор

прослухав початок, де про те що б=дло ратицями проголосувало про мешканців дна, і згадав СпанчБоба, Долярчика і його кумира. прослухав початок, де про те що б=дло ратицями проголосувало про мешканців дна, і згадав СпанчБоба, Долярчика і його кумира. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20254 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 17:04 Re: Фрустра́ция komp написав: с указанием виновного и простого выхода в виде Голобородько.. с указанием виновного и простого выхода в виде Голобородько..

Известный факт.

майдан все беды видел в одном лице - Януковиче.

президенты новые и кривая развития идет все равно вниз Известный факт.майдан все беды видел в одном лице - Януковиче.президенты новые и кривая развития идет все равно вниз sal Повідомлень: 3879 З нами з: 25.03.16 Подякував: 792 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6389639063916392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор