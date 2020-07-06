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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6389639063916392
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:56

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:достаточно любопытный разговор
https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8

Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).
И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.

Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.

Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.
Нужно было создавать институции..

В рашке вместо институций пу, как замена оных.
У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.
Естественно и эффективность управления получается соответствующая.

Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.
Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.
Но удобнее ответственность повесить на абывателя))


там, если не ошибаюсь, мысль, что на власть имущих уже и надежды, практически, нет.

а с обывателем не работают, а через подвластные сми подсовывают ему тех, кого надо. он, Дроздов, упоминал, что в первом туре голосовал за Гриценко, тут на форуме многие за него голосовали, но где была его раскрутка в сми. а пап, топил его(как и Вы тогда ещё отметили), думая с бойко во 2-й тур, а там перемогти.

вот и доигрался куй на скрипке, а проигрывает страна.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:15

  freeze написав:Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся :mrgreen:

КВН продолжается :lol:

Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова?
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:36

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:03

  19yuriy91 написав:достаточно любопытный разговор
https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8

прослухав початок, де про те що б=дло ратицями проголосувало про мешканців дна, і згадав СпанчБоба, Долярчика і його кумира.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:04

Re: Фрустра́ция

  komp написав:с указанием виновного и простого выхода в виде Голобородько..

Известный факт.
майдан все беды видел в одном лице - Януковиче.
президенты новые и кривая развития идет все равно вниз
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