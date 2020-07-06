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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6389639063916392
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:56

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:достаточно любопытный разговор
https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8

Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).
И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.

Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.

Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.
Нужно было создавать институции..

В рашке вместо институций пу, как замена оных.
У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.
Естественно и эффективность управления получается соответствующая.

Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.
Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.
Но удобнее ответственность повесить на абывателя))


там, если не ошибаюсь, мысль, что на власть имущих уже и надежды, практически, нет.

а с обывателем не работают, а через подвластные сми подсовывают ему тех, кого надо. он, Дроздов, упоминал, что в первом туре голосовал за Гриценко, тут на форуме многие за него голосовали, но где была его раскрутка в сми. а пап, топил его(как и Вы тогда ещё отметили), думая с бойко во 2-й тур, а там перемогти.

вот и доигрался куй на скрипке, а проигрывает страна.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:15

  freeze написав:Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся :mrgreen:

КВН продолжается :lol:

Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:03

  19yuriy91 написав:достаточно любопытный разговор
https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8

прослухав початок, де про те що б=дло ратицями проголосувало про мешканців дна, і згадав СпанчБоба, Долярчика і його кумира.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:04

Re: Фрустра́ция

  komp написав:с указанием виновного и простого выхода в виде Голобородько..

Известный факт.
майдан все беды видел в одном лице - Януковиче.
президенты новые и кривая развития идет все равно вниз
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:33

Re: Політичні дискусії

Комітет рекомендував прийняти депутатам ВРУ законопроект №3087-д щодо створення бюро економічної безпеки.

Воно буде мати статус правоохоронного органу, а його директор буде призначатися президентом.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:40

Re: Політичні дискусії

unicdima написав:Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова?


Даже не знаю, чем лучше.
Олег - душа компании, веселый и добрый человек.
Разговаривает хорошо, Филимонов же долгие годы на сцене и филолог по профессии.
А Труханов всего лишь мэр семь лет и плохо говорит по украински.

Впрочем по многочисленным опросам горожан отрыв от ближайшего любого конкурента у Труханова, примерно как был у Зеленского во втором туре президентских выборов.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:08

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-07-07
Красивая дата

1) Большинство экспертов указывают на отсутствие в законе о языке дискриминации нацменьшинств – судья КСУ
Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд Украины выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка как государственного не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

Незаметная сенсация | Фонд гарантирования могут признать неконституционным. Дальше – хаос и новые суды за Приват
Возможная нелегитимность Фонда гарантирования способна перевернуть с ног на голову последствия большого украинского "банкопада" 2014-2016 годов

На самом деле, это коснётся любых выплат фондом на протяжении его существования

2) Украина допускает обращение в ООН по делу о сбитии самолета МАУ в Иране
Время упущено для обращения в ООН

Сбитие самолета МАУ: на расшифровку "черных ящиков" выделено пять дней
Украинские эксперты с 20 по 25 июля будут находиться во Франции во время считывания данных бортовых самописцев.

3) Большой разговор | МОН в эпоху Шмыгаля и Шкарлета: о рисках, ректорах, уходах - интервью экс-зама Стадного

В тоже время
Выпускники получают повестки: Минобразования просит не трогать абитуриентов
Чё там говорилось об отсутствии коммуникаций с НБУ ?

Вот фактическое отсутствие коммуникаций между двумя министерствами.
Пока министерство образования фактически без руководства, министерство обороны рассылает повестки абитуриентам.

4) "Не считает независимым государством": посол США указал на угрозу для Украины от "обнуления" сроков Путина
«Путин сам сказал моей коллеге Кондолизе Райс (советник президента США по национальной безопасности с 2001 до 2005 года), что не считает Украину независимым государством, он считает, что Украина – это Россия, и она должна стать ее частью», – сказал Макфол.

Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом" - экс-нардеп
Верховный суд отклонил иск скандального блогера Анатолия Шария, который обратился в суд из-за того, что его назвали «кремлевским проектом» в эфире одного из

5) Президент поручил Минэнерго вывести шахтеров из кризиса
Президент Украины поручил Минэнерго обеспечить энергогенерирующие предприятия угольной продукцией отечественного производства и возобновить работу угольных шахт, которые сейчас находятся в простое

"Центрэнерго" купит у Ахметова 1,2 миллиона тонн угля для поддержки его шахт
Государственное "Центрэнерго" планирует у отечественных производителей купить ориентировочно 2,4 миллиона тонн угольной продукции, из которых около половины обеспечат государственные шахты, а остальные купят у частных компаний. Крупнейшей негосударственной угледобывающей компанией является "ДТЭК" Рината Ахметова.

Зеленский: Главу Минэнерго Буславец уволят, если докажут ее связь с Ахметовым

Но связи Буславец с Ахметовым не видит Зеленский.
И выдаёт прямое распоряжение закупать ахметовский уголь

При Роттердам+ такой ***** не было :)

6) Банки не должны кредитовать экономику. Население уже за это заплатило $5 млрд
Насправді, практично половина банківських кредитів - це так звані NPL, тобто кредити, за якими не сплачуються навіть відсотки, а про повне погашення просто немає мови. Якщо банки в нинішніх умовах кредитуватимуть більше, то обсяг NPL швидко зростатиме.

В державних банках, які виконували розпорядження влади і кредитували наліво-направо, частка NPL значно більша.

7) Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ
Not bad, not bad.

Но ведь быстро прогуляют резервы. Потому как, накапливать - долго и нудно. А тратить - легко и быстро

8) Назначена врио главы Антимонопольного комитета. Что о ней известно
Ранее на сайте телеканала "Прямой" вышло расследование, в котором отмечается, что сестра Ольги Пищанской Светлана Пищанская управляет делами президента Зеленского в Италии.

Нет кумовству ! :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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