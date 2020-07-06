Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку). И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.
Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.
Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать. Нужно было создавать институции..
В рашке вместо институций пу, как замена оных. У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах. Естественно и эффективность управления получается соответствующая.
Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие. Поэтому такое отношение к тому же ПАПу. Но удобнее ответственность повесить на абывателя))
там, если не ошибаюсь, мысль, что на власть имущих уже и надежды, практически, нет.
а с обывателем не работают, а через подвластные сми подсовывают ему тех, кого надо. он, Дроздов, упоминал, что в первом туре голосовал за Гриценко, тут на форуме многие за него голосовали, но где была его раскрутка в сми. а пап, топил его(как и Вы тогда ещё отметили), думая с бойко во 2-й тур, а там перемогти.
вот и доигрался куй на скрипке, а проигрывает страна.
freeze написав:Одесские телеграмм-каналы начали дружно писать, что народный артист Украины Олег Филимонов на полном серьёзе рассматривается как один из кандидатов на пост мэра Одессы от Слуг. И даже имеет некий бонус для этого, широкую узнаваемость плюс отсутствие неприятия для многочисленных противоборствующих одесских групп влияния. Все вероятно думают что с ним договорятся
КВН продолжается
Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова?
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unicdima написав:Он чем-то хуже украинофоба и бандита Труханова?
Даже не знаю, чем лучше. Олег - душа компании, веселый и добрый человек. Разговаривает хорошо, Филимонов же долгие годы на сцене и филолог по профессии. А Труханов всего лишь мэр семь лет и плохо говорит по украински.
Впрочем по многочисленным опросам горожан отрыв от ближайшего любого конкурента у Труханова, примерно как был у Зеленского во втором туре президентских выборов.
Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд Украины выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка как государственного не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.
«Путин сам сказал моей коллеге Кондолизе Райс (советник президента США по национальной безопасности с 2001 до 2005 года), что не считает Украину независимым государством, он считает, что Украина – это Россия, и она должна стать ее частью», – сказал Макфол.
Государственное "Центрэнерго" планирует у отечественных производителей купить ориентировочно 2,4 миллиона тонн угольной продукции, из которых около половины обеспечат государственные шахты, а остальные купят у частных компаний. Крупнейшей негосударственной угледобывающей компанией является "ДТЭК" Рината Ахметова.
Зеленский: Главу Минэнерго Буславец уволят, если докажут ее связь с Ахметовым
Но связи Буславец с Ахметовым не видит Зеленский. И выдаёт прямое распоряжение закупать ахметовский уголь
Насправді, практично половина банківських кредитів - це так звані NPL, тобто кредити, за якими не сплачуються навіть відсотки, а про повне погашення просто немає мови. Якщо банки в нинішніх умовах кредитуватимуть більше, то обсяг NPL швидко зростатиме.
В державних банках, які виконували розпорядження влади і кредитували наліво-направо, частка NPL значно більша.