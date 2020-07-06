detroytred написав:

19yuriy91 написав: достаточно любопытный разговор

https://www.youtube.com/watch?v=FXXI-f0v-o8 достаточно любопытный разговор

Хорошо сказал про лишь новые одежды (штукатурку).И про главное - кто у власти, а "правильных" украинцев пусть будет хотя бы 10%.Ему б ещё понять, что обыватель ... работать нужно с обывателем, какой есть, а не ожидать, что он сможет и должен стать строителем Украины или капитализма, или коммунизма, или ещё чего.Для того, чтобы народ (или маленький человек, простой украинец) почувствовал себя державотворцем, великим украинцем и т.п. ... нужно было власть имущим не шкуры с него драть и ноги об него вытирать.Нужно было создавать институции..В рашке вместо институций пу, как замена оных.У нас ни своих кормчих, ни институций, как в развитых странах.Естественно и эффективность управления получается соответствующая.Дроздов это подсознательно понимает, что державотворенням должны ОБЯЗАНЫ были заниматься все (вся черга) власть имущие.Поэтому такое отношение к тому же ПАПу.Но удобнее ответственность повесить на абывателя))