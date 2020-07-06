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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6390639163926393 Додано: Вів 07 лип, 2020 19:29 sal написав: pesikot написав: Нападать позволяют, но получают по морде. Продолжают жить по своим правилам в своем кругу. Нападать позволяют, но получают по морде. Продолжают жить по своим правилам в своем кругу.

Ерунда. Белые не хозяева ни в Европах ни в Америках. Ерунда. Белые не хозяева ни в Европах ни в Америках.

Это тебе Соловьёв напел ? Это тебе Соловьёв напел ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4852 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 20:10



Или трусы, или крестик, как говорится...







Ахахаха, и эту помойку тролли цитируют как правдивое изданиеИли трусы, или крестик, как говорится... zРадио

Повідомлень: 6483 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1104 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 20:37 pesikot написав: freeze написав: pesikot написав: Чего в законе тоже нет

Воинские части поднадзорны военной прокураторе

так тебя устроит ?



У - уровень Чего в законе тоже нетВоинские части поднадзорны военной прокураторетак тебя устроит ?У - уровень



ГБР расследует воинские преступления.



Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))



Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:

І. Вищі посадові особи

ІІ. Службові особи НАБУ та САП

ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України. ГБР расследует воинские преступления.Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:І. Вищі посадові особиІІ. Службові особи НАБУ та САПІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Ну ок, разобрались с поднадзорностью. Воинские части не поднадзорны ГБР



Какое отношение изъятие клистронов относится к военным преступлениям ?

Военным преступлениям против кого ?

против Украины ? Странно, по сути, на время вывели работу ПВО Украины

против РФ ? Хммм вы хотите сказать, что ГБР работает на РФ ? Ну ок, разобрались с поднадзорностью. Воинские части не поднадзорны ГБРКакое отношение изъятие клистронов относится к военным преступлениям ?Военным преступлениям против кого ?против Украины ? Странно, по сути, на время вывели работу ПВО Украиныпротив РФ ? Хмммвы хотите сказать, что ГБР работает на РФ ?

Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))

Был запас этих клистронов.

Изъятие касалось только этого запаса.

Что могло повлиять. Но не повлияло.



А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве. Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))Был запас этих клистронов.Изъятие касалось только этого запаса.Что могло повлиять. Но не повлияло.А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве. detroytred

Повідомлень: 23164 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6390639163926393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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