|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 лип, 2020 19:29
sal написав: pesikot написав:
Нападать позволяют, но получают по морде. Продолжают жить по своим правилам в своем кругу.
Ерунда. Белые не хозяева ни в Европах ни в Америках.
Это тебе Соловьёв напел ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4852
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1019 раз.
-
- Профіль
-
2
2
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6485
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1104 раз.
- Подякували: 2526 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Вів 07 лип, 2020 20:37
pesikot написав: freeze написав: pesikot написав:
Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР расследует воинские преступления.
Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
Ну ок, разобрались с поднадзорностью. Воинские части не поднадзорны ГБР
Какое отношение изъятие клистронов относится к военным преступлениям ?
Военным преступлениям против кого ?
против Украины ? Странно, по сути, на время вывели работу ПВО Украины
против РФ ? Хммм
вы хотите сказать, что ГБР работает на РФ ?
Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))
Был запас этих клистронов.
Изъятие касалось только этого запаса.
Что могло повлиять. Но не повлияло.
А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23164
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 3240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 22:39
detroytred написав:
Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))
Был запас этих клистронов.
Изъятие касалось только этого запаса.
Что могло повлиять. Но не повлияло.
А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве.
Порохоботы жалеют, что "птн не напал". А то можно было бы сейчас накинуть на вентилятор!
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11904
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6956 раз.
- Подякували: 3158 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:48
думал тут о политике, а тут тупо срач на разные темы
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:51
jj1981ua написав:
думал тут о политике, а тут тупо срач на разные темы
Так это и есть "политика"
Украина - богатая страна!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11904
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6956 раз.
- Подякували: 3158 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|