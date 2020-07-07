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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6390639163926393
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:29

  sal написав:
  pesikot написав:Нападать позволяют, но получают по морде. Продолжают жить по своим правилам в своем кругу.

Ерунда. Белые не хозяева ни в Европах ни в Америках.

Это тебе Соловьёв напел ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:10

Ахахаха, и эту помойку тролли цитируют как правдивое издание :mrgreen:

Или трусы, или крестик, как говорится...

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:37

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Чего в законе тоже нет
Воинские части поднадзорны военной прокураторе
так тебя устроит ?

У - уровень


ГБР расследует воинские преступления.

Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))

Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили:
І. Вищі посадові особи
ІІ. Службові особи НАБУ та САП
ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Ну ок, разобрались с поднадзорностью. Воинские части не поднадзорны ГБР

Какое отношение изъятие клистронов относится к военным преступлениям ?
Военным преступлениям против кого ?
против Украины ? Странно, по сути, на время вывели работу ПВО Украины
против РФ ? Хммм :) вы хотите сказать, что ГБР работает на РФ ?

Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))
Был запас этих клистронов.
Изъятие касалось только этого запаса.
Что могло повлиять. Но не повлияло.

А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:39

  detroytred написав:Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда))
Был запас этих клистронов.
Изъятие касалось только этого запаса.
Что могло повлиять. Но не повлияло.

А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве.

Порохоботы жалеют, что "птн не напал". А то можно было бы сейчас накинуть на вентилятор!
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:48

Re: Політичні дискусії

думал тут о политике, а тут тупо срач на разные темы :o
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:51

      jj1981ua написав:думал тут о политике, а тут тупо срач на разные темы :o

    Так это и есть "политика" :)
    Украина - богатая страна!
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