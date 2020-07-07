Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Чего в законе тоже нет Воинские части поднадзорны военной прокураторе так тебя устроит ?
У - уровень
ГБР расследует воинские преступления.
Еще раз медленно и шевеля губами попробуй понять смысл текста.)))
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, що вчинили: І. Вищі посадові особи ІІ. Службові особи НАБУ та САП ІІІ. Особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
Ну ок, разобрались с поднадзорностью. Воинские части не поднадзорны ГБР
Какое отношение изъятие клистронов относится к военным преступлениям ? Военным преступлениям против кого ? против Украины ? Странно, по сути, на время вывели работу ПВО Украины против РФ ? Хммм вы хотите сказать, что ГБР работает на РФ ?
Работу ПВО Украины на время не выводили. Никуда)) Был запас этих клистронов. Изъятие касалось только этого запаса. Что могло повлиять. Но не повлияло.
А то нафантазировали до изъятий на боевом дежурстве.
Минулого року «Квартал 95» дебютував в ефірі каналу «Україна» - і, схоже, обом компаніям це сподобалося: наразі студія працює одразу над чотирма серіалами для мовника. Прем'єри заплановані на 2020 рік.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell