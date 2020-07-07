Так это и есть "политика"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:51
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:57
Ось де ще собаки порилися (руді та зелені).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:46
Re: мбаки
Господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!
Неработоспособные артиллерийские установки, зенитно–ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, демонтированные двигатели – вот реальная картина большей части кораблей ВМС Украины.
В соответствии с докладом командира Морского командования по техническому состоянию подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения боеготовыми являются лишь 6 единиц корабельно–катерного состава (23%) (малый бронированный артиллерийский катер (мбака) «Вышгород», мбака «Лубны», артиллерийский катер (ака) «АКА–03», морское водолазное судно (мвс) «Нетешин», санитарный катер (ска) «Сокаль», рейдовый водолазный катер (рвдка) «РВК–258»).
НЕ БОЕГОТОВЫМИ 21 единица (77%) (фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер (рка) «Прилуки», судно размагничивания (ср) «Балта», рейдовый тральщик (ртщ) «Геническ», средний десантный корабль (сдк) «Юрий Олефиренко», морской сухогрузный транспорт (мстр) «Горловка», десантный катер (дка) «Сватово», противодиверсионный катер (прдка) «Голая Пристань», мбака «Кременчуг», ака «Скадовск», мбака «Аккерман», катер связи (касв) «Пивденний», морской буксир (мб) «Корец», ака «Ровно», ака «АКА–02», касв «Доброполье», морское водолазное судно (мвс) «Почаев», рейдовый водолазный катер (рвдка) «Токмак», поисково–спасательное судно (псс) «Донбасс», рвдка «Ромни», малый разведывательный корабль (мрзк) «Переяслав»).
(С) Берегини
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:37
Зрадник України Зе.
З України видворили 2 росіян: працювали на спецслужби Кремля і готували злочини
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