«Квартал 95» знімає відразу чотири серіали для каналу «Україна»

Минулого року «Квартал 95» дебютував в ефірі каналу «Україна» - і, схоже, обом компаніям це сподобалося: наразі студія працює одразу над чотирма серіалами для мовника. Прем'єри заплановані на 2020 рік. Ось де ще собаки порилися (руді та зелені).

