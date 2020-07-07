Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Минулого року «Квартал 95» дебютував в ефірі каналу «Україна» - і, схоже, обом компаніям це сподобалося: наразі студія працює одразу над чотирма серіалами для мовника. Прем'єри заплановані на 2020 рік.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше! Неработоспособные артиллерийские установки, зенитно–ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, демонтированные двигатели – вот реальная картина большей части кораблей ВМС Украины. В соответствии с докладом командира Морского командования по техническому состоянию подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения боеготовыми являются лишь 6 единиц корабельно–катерного состава (23%) (малый бронированный артиллерийский катер (мбака) «Вышгород», мбака «Лубны», артиллерийский катер (ака) «АКА–03», морское водолазное судно (мвс) «Нетешин», санитарный катер (ска) «Сокаль», рейдовый водолазный катер (рвдка) «РВК–258»). НЕ БОЕГОТОВЫМИ 21 единица (77%) (фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер (рка) «Прилуки», судно размагничивания (ср) «Балта», рейдовый тральщик (ртщ) «Геническ», средний десантный корабль (сдк) «Юрий Олефиренко», морской сухогрузный транспорт (мстр) «Горловка», десантный катер (дка) «Сватово», противодиверсионный катер (прдка) «Голая Пристань», мбака «Кременчуг», ака «Скадовск», мбака «Аккерман», катер связи (касв) «Пивденний», морской буксир (мб) «Корец», ака «Ровно», ака «АКА–02», касв «Доброполье», морское водолазное судно (мвс) «Почаев», рейдовый водолазный катер (рвдка) «Токмак», поисково–спасательное судно (псс) «Донбасс», рвдка «Ромни», малый разведывательный корабль (мрзк) «Переяслав»). (С) Берегини
andrijk777 написав:"А чому не масово?" В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо. На експорт - якось не дуже виходить. І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
Ви якось дуже звужено сприймаєте написане 1 Суть не в полуниці. Замість полуниці може бути ріпак,малина чи чорниця...з сотнею інших культур 2 Суть в підприємцях. Кількість людей.які готові а - почати бізнес б - ризикнути(або позичити) капітал в - заробляти і повертати позичене до десяти років, при цьому живучи на рівні споживання своїх найманих Критично мала. І ніякий уряд цю кількість збільшити не може,по тій простій причині що а - у нас ітак мізерне оподаткування(якщо дивитись на єдиний податок) б - у нас і так море незаповнених галузей
Оповідання що потрібно а - давати даром техніку б - давати даром кредити... це шлях до банкрутства Адже щоб дати одним-треба забрати в інших. А раз так - то тих кому дали -збільшиться на менше число ніж зменшиться тих в кого забрали...тобто кількість підприємців(а тільки в підприємця можна щось забрати) буде постійно на низькому рівні. Отже вихід один Мойсей і 40 років.
Десь читав що підприємцями можуть бути 10% людей(населення). В Україні їх точно не менше 10%. Немає у нас критичної проблеми в підприємцях! Є інші проблеми. Зокрема: 1. Бідність населення і якась-така "жадність для себе" - як наслідок ніхто не витрачає на себе великі суми. А ті хто більш багатший - купляє техніку, авто - речі які не виготовляються у нас. 2. Мала рентабельність. Вибачте але бізнес з 20-30% рентабельності в Україні - це курам на сміх. З нашими ризиками просто глупо створювати бізнес з 20-30% рентабельності. 3.У зв'язку з постійною нестабільністю в державі, кризами, рейдерами і т.д. займатись виробництвом(тобто довгостроковим бізнесом) дуже ризиковано. Тому більшість "підприємців" це купи-продай. 4.Експорт. У зв"язку з п.1 українська економіка є експортно-імпортно орієнтована. Нажаль держава не сприяє збільшенню експорту. Зокрема на контрабанді живе усі митниця, як наслідок українська продукція в середині держави програє конкуренцію.
Насправді є більше причин, це ті що бачу я особисто. Ви сильно перебільшуєте роль населення і применшуєте роль влади. Вже 30 років пройшло - достатній термін для створення нового покоління "підприємців". Напевно проблема не в "підприємцях".
andrijk777 написав:"А чому не масово?" В статті чітко написано чому - для України української полуниці достатньо. На експорт - якось не дуже виходить. І ще - там написано про рентабельність в 20-30%. І це для налагодженого бізнесу! З тракторами! Де немає ручної праці(окрім збору).
Ви якось дуже звужено сприймаєте написане 1 Суть не в полуниці. Замість полуниці може бути ріпак,малина чи чорниця...з сотнею інших культур 2 Суть в підприємцях. Кількість людей.які готові а - почати бізнес б - ризикнути(або позичити) капітал в - заробляти і повертати позичене до десяти років, при цьому живучи на рівні споживання своїх найманих Критично мала. І ніякий уряд цю кількість збільшити не може,по тій простій причині що а - у нас ітак мізерне оподаткування(якщо дивитись на єдиний податок) б - у нас і так море незаповнених галузей
Оповідання що потрібно а - давати даром техніку б - давати даром кредити... це шлях до банкрутства Адже щоб дати одним-треба забрати в інших. А раз так - то тих кому дали -збільшиться на менше число ніж зменшиться тих в кого забрали...тобто кількість підприємців(а тільки в підприємця можна щось забрати) буде постійно на низькому рівні. Отже вихід один Мойсей і 40 років.
Десь читав що підприємцями можуть бути 10% людей(населення). В Україні їх точно не менше 10%. Немає у нас критичної проблеми в підприємцях! Є інші проблеми. Зокрема: 1. Бідність населення і якась-така "жадність для себе" - як наслідок ніхто не витрачає на себе великі суми. А ті хто більш багатший - купляє техніку, авто - речі які не виготовляються у нас. 2. Мала рентабельність. Вибачте але бізнес з 20-30% рентабельності в Україні - це курам на сміх. З нашими ризиками просто глупо створювати бізнес з 20-30% рентабельності. 3.У зв'язку з постійною нестабільністю в державі, кризами, рейдерами і т.д. займатись виробництвом(тобто довгостроковим бізнесом) дуже ризиковано. Тому більшість "підприємців" це купи-продай. 4.Експорт. У зв"язку з п.1 українська економіка є експортно-імпортно орієнтована. Нажаль держава не сприяє збільшенню експорту. Зокрема на контрабанді живе усі митниця, як наслідок українська продукція в середині держави програє конкуренцію.
Насправді є більше причин, це ті що бачу я особисто. Ви сильно перебільшуєте роль населення і применшуєте роль влади. Вже 30 років пройшло - достатній термін для створення нового покоління "підприємців". Напевно проблема не в "підприємцях".
Причина одна была есть и будет: Коррупция - Ну и соседи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Об этом со ссылкой на аналитические данные сообщает Reuters. https://strana.ua/news/277491-ekonomika ... na-10.html Так, в этому году в Украине наблюдается самый глубокий спад экономики со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, которые привели к падению во втором квартале 2015 года на 14,5% в годовом исчислении.
"Показатели экономической активности могут раскрыть всю глубину кризиса; мы ожидаем, что снижение во втором квартале достигнет 10% в годовом исчислении", - пишут аналитики инвестиционной компании ICU.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:Брехня, не асвабаділі, а по договорняку дали вийти терористам і зайняти майже пусті Донецьк та Луганськ.
Славянск и Краматорск под ДНР сейчас ? Какая мелкая брехливая шестёрка На тот момент в 2014 году бои за аэропорт в Донецке уже шли
Если в подробностях, то происходило... "и на голову не натянешь" - Но всё это правда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От мені чомусь здається , що у нас ніхто не знає , що таке економіка держави . Тому що є умовно : олігархи , червоні директори , середні і дрібні бізнесмени . Кожен з них цікавиться виключно своїми інтересами - і з державою у них відносини ну дуже різні . Одночасно щоб хтось з них ще уявляв - а що з того буде через рік-три-п"ять чи десять - напевно не буває ... Всі оці риночні капіталістичні механізми - на які практично всі розраховують - вони ж не діють глобально - тільки в якихось дуже вузьких і обмежених секторах . В результаті лебідь і рак воза кудись потягли , а щуку з"їли ... А може і не так - щука і рак потягли в болото , а лебідь мотузку обірвав і полетів у теплі краї ...