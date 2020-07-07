RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6391639263936394
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:37

  19yuriy91 написав:Портников: Я гарантирую 25 лет бедности, несчастья и безысходности, если украинцы не включат мозги
https://www.youtube.com/watch?v=CwtEJY8q3Qo


Ну хто ж і як щось там буде включати ?
Ну і у нього останнім часом ну дуже вже песимістичні прогнози ... Хоч може і правильні ...
Puente
 
Повідомлень: 3291
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6391639263936394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.