Так это и есть "политика"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:51
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:57
Ось де ще собаки порилися (руді та зелені).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:46
Re: мбаки
Господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!
Неработоспособные артиллерийские установки, зенитно–ракетные комплексы, неисправные РЛС и радиостанции, демонтированные двигатели – вот реальная картина большей части кораблей ВМС Украины.
В соответствии с докладом командира Морского командования по техническому состоянию подчиненных кораблей, катеров, судов обеспечения боеготовыми являются лишь 6 единиц корабельно–катерного состава (23%) (малый бронированный артиллерийский катер (мбака) «Вышгород», мбака «Лубны», артиллерийский катер (ака) «АКА–03», морское водолазное судно (мвс) «Нетешин», санитарный катер (ска) «Сокаль», рейдовый водолазный катер (рвдка) «РВК–258»).
НЕ БОЕГОТОВЫМИ 21 единица (77%) (фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер (рка) «Прилуки», судно размагничивания (ср) «Балта», рейдовый тральщик (ртщ) «Геническ», средний десантный корабль (сдк) «Юрий Олефиренко», морской сухогрузный транспорт (мстр) «Горловка», десантный катер (дка) «Сватово», противодиверсионный катер (прдка) «Голая Пристань», мбака «Кременчуг», ака «Скадовск», мбака «Аккерман», катер связи (касв) «Пивденний», морской буксир (мб) «Корец», ака «Ровно», ака «АКА–02», касв «Доброполье», морское водолазное судно (мвс) «Почаев», рейдовый водолазный катер (рвдка) «Токмак», поисково–спасательное судно (псс) «Донбасс», рвдка «Ромни», малый разведывательный корабль (мрзк) «Переяслав»).
(С) Берегини
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:37
Зрадник України Зе.
З України видворили 2 росіян: працювали на спецслужби Кремля і готували злочини
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:46
Десь читав що підприємцями можуть бути 10% людей(населення).
В Україні їх точно не менше 10%.
Немає у нас критичної проблеми в підприємцях! Є інші проблеми. Зокрема:
1. Бідність населення і якась-така "жадність для себе" - як наслідок ніхто не витрачає на себе великі суми. А ті хто більш багатший - купляє техніку, авто - речі які не виготовляються у нас.
2. Мала рентабельність. Вибачте але бізнес з 20-30% рентабельності в Україні - це курам на сміх. З нашими ризиками просто глупо створювати бізнес з 20-30% рентабельності.
3.У зв'язку з постійною нестабільністю в державі, кризами, рейдерами і т.д. займатись виробництвом(тобто довгостроковим бізнесом) дуже ризиковано. Тому більшість "підприємців" це купи-продай.
4.Експорт. У зв"язку з п.1 українська економіка є експортно-імпортно орієнтована. Нажаль держава не сприяє збільшенню експорту. Зокрема на контрабанді живе усі митниця, як наслідок українська продукція в середині держави програє конкуренцію.
Насправді є більше причин, це ті що бачу я особисто. Ви сильно перебільшуєте роль населення і применшуєте роль влади. Вже 30 років пройшло - достатній термін для створення нового покоління "підприємців". Напевно проблема не в "підприємцях".
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:50
Причина одна была есть и будет:
Коррупция
- Ну и соседи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:30
Портников: Я гарантирую 25 лет бедности, несчастья и безысходности, если украинцы не включат мозги
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:34
Re: Політичні дискусії
От мені чомусь здається , що у нас ніхто не знає , що таке економіка держави . Тому що є умовно : олігархи , червоні директори , середні і дрібні бізнесмени . Кожен з них цікавиться виключно своїми інтересами - і з державою у них відносини ну дуже різні . Одночасно щоб хтось з них ще уявляв - а що з того буде через рік-три-п"ять чи десять - напевно не буває ... Всі оці риночні капіталістичні механізми - на які практично всі розраховують - вони ж не діють глобально - тільки в якихось дуже вузьких і обмежених секторах . В результаті лебідь і рак воза кудись потягли , а щуку з"їли ... А може і не так - щука і рак потягли в болото , а лебідь мотузку обірвав і полетів у теплі краї ...
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:37
Ну хто ж і як щось там буде включати ?
Ну і у нього останнім часом ну дуже вже песимістичні прогнози ... Хоч може і правильні ...
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:49
Исчезнувшая передача с прямого эфира, с вопросами - ответами.
С мягко говоря моментами неправды. Это согласно свидетельств в прямом эфире командира батальона Днепр о Песках и Донецке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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