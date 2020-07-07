Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет. Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
а кто такой отец порошенко? гос деятель? - нет. так в чем претензия? если умрет бывший президент (любой, начиная с кравчука) - то да, действующий должен высказать соболезнование, приспустить флаги и тд независимо от отношений, а это - ни о чем (личная боль близких людей, не имеющая отношения к государству).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А это уже зелёные последствия. - "Пришли уже за теми", кто этого не представлял https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/8/7258625/ - Что ожидает остальных??? Мова, Армия, Вира, .... - это ещё не всё есть ещё очЧЧЧчень много что включает в себя Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ещё и покатают, за счёт налогоплательщиков - кому "жить хорошо"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.