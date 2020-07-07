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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6391639263936394
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:11

  pesikot написав:Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.

а кто такой отец порошенко? гос деятель? - нет. так в чем претензия? если умрет бывший президент (любой, начиная с кравчука) - то да, действующий должен высказать соболезнование, приспустить флаги и тд независимо от отношений, а это - ни о чем (личная боль близких людей, не имеющая отношения к государству).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:24

    jj1981ua
    Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
    Renee
     
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:28

      Renee написав:jj1981ua
    Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.

    ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:51

    Re: Політичні дискусії

      ygn написав: Спрашивается: чьи Слуги?

    Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
    Kudrjavuy
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:56

    А это уже зелёные последствия.
    - "Пришли уже за теми", кто этого не представлял
    https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/8/7258625/
    - Что ожидает остальных???
    Мова, Армия, Вира, .... - это ещё не всё есть ещё очЧЧЧчень много что включает в себя Украина.
    Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
    Kudrjavuy
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:59

      Kudrjavuy написав:Причина одна была есть и будет:
    Коррупция
    - Ну и соседи.

    Сама корупція не є і ніколи не була великою проблемою для ведення бізнесу.
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:12

    Ещё и покатают, за счёт налогоплательщиков - кому "жить хорошо"?
    Зображення
    Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
    Kudrjavuy
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      #<1 ... 6391639263936394
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