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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:11
pesikot написав:
Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
а кто такой отец порошенко? гос деятель? - нет. так в чем претензия? если умрет бывший президент (любой, начиная с кравчука) - то да, действующий должен высказать соболезнование, приспустить флаги и тд независимо от отношений, а это - ни о чем (личная боль близких людей, не имеющая отношения к государству).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:24
jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
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Renee
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:28
Renee написав:jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
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flyman
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:59
Kudrjavuy написав:
Причина одна была есть и будет:Коррупция
- Ну и соседи.
Сама корупція не є і ніколи не була великою проблемою для ведення бізнесу.
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andrijk777
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:24
flyman написав: Renee написав:jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
армовировцы молчат, язык засунув...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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