RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6391639263936394
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:11

  pesikot написав:Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.

а кто такой отец порошенко? гос деятель? - нет. так в чем претензия? если умрет бывший президент (любой, начиная с кравчука) - то да, действующий должен высказать соболезнование, приспустить флаги и тд независимо от отношений, а это - ни о чем (личная боль близких людей, не имеющая отношения к государству).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 355
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 49 раз.
    Подякували: 106 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:24

    jj1981ua
    Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
    Renee
     
    Повідомлень: 182
    З нами з: 22.10.19
    Подякував: 51 раз.
    Подякували: 10 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:28

      Renee написав:jj1981ua
    Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.

    ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 20288
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1125 раз.
    Подякували: 1421 раз.
     
    Профіль
    2
    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:59

      Kudrjavuy написав:Причина одна была есть и будет:
    Коррупция
    - Ну и соседи.

    Сама корупція не є і ніколи не була великою проблемою для ведення бізнесу.
    andrijk777
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2276
    З нами з: 11.11.14
    Подякував: 162 раз.
    Подякували: 238 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:24

      flyman написав:
      Renee написав:jj1981ua
    Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.

    ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.

    ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
    армовировцы молчат, язык засунув...
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 355
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 49 раз.
      Подякували: 106 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:57

        Renee написав:jj1981ua
      Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.

      Заканчивайте врать.
      Если Зеленский отправил венок на могилу то естественно было и соболезнование, но Петро ради хайпа умолчал этот факт.
      Но вот никто из порохоботов не прокомментировал веселящегося на многочасовом митинге Петра, когда у него отец ещё не был похоронен.
      Увага, на форумі порохата цензура.
      Faceless, поверни вкрадені лайки.
      unicdima
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 608
      З нами з: 10.06.19
      Подякував: 31 раз.
      Подякували: 57 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:09

        jj1981ua написав:ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
      армовировцы молчат, язык засунув...

      Если ты потратил время и нашёл мой старый пост, то можешь прочитать и всё остальное, что я писал по этому поводу.

      Вопрос к тебе, почему Зеленский не выразил соболезнование Порошенко ?
      За что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
      "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
      ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
      pesikot
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 4851
      З нами з: 31.08.09
      Подякував: 330 раз.
      Подякували: 1019 раз.
       
      Профіль
      2
      2
        #<1 ... 6391639263936394
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
      Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.