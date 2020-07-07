Додано: Сер 08 лип, 2020 18:44

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ

В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.

Во время заседания по избранию меры пресечения Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия.

Руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента Петра Порошенко постановление о закрытии дела по продаже Кузни на Рыбальском

Представители САП и НАБУ на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады не смогли дать никакого ответа по сути дела VAB банка, которое они отказываются закрывать несмотря на окончательное решение суда.

"Это предложение дает возможность закупать уголь на 20% ниже, чем то, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям, и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.

но Центрэнерго не устраивает условие 100% предоплаты

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