Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:11
pesikot написав:
Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
а кто такой отец порошенко? гос деятель? - нет. так в чем претензия? если умрет бывший президент (любой, начиная с кравчука) - то да, действующий должен высказать соболезнование, приспустить флаги и тд независимо от отношений, а это - ни о чем (личная боль близких людей, не имеющая отношения к государству).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:24
jj1981ua Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
Renee
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:28
Renee написав: jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
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flyman
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:59
Kudrjavuy написав:
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:24
flyman написав: Renee написав: jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ВФЯ Президент №4. Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Порошенко поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
армовировцы молчат, язык засунув...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 17:57
Renee написав: jj1981ua
Порошенко - Президент №5 . Это навсегда. Есто много мероприятий, на которые приглашаются бывшие. Зеленский поступил просто некультурно. Он никакой не интелигент.
Заканчивайте врать.
Если Зеленский отправил венок на могилу то естественно было и соболезнование, но Петро ради хайпа умолчал этот факт.
Но вот никто из порохоботов не прокомментировал веселящегося на многочасовом митинге Петра, когда у него отец ещё не был похоронен.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:09
jj1981ua написав:
ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
армовировцы молчат, язык засунув...
Если ты потратил время и нашёл мой старый пост, то можешь прочитать и всё остальное, что я писал по этому поводу.
Вопрос к тебе, почему Зеленский не выразил соболезнование Порошенко ?
За что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:18
pesikot написав: jj1981ua написав:
ага. а у яныка сын погиб. петя высказывал соболезнования?
армовировцы молчат, язык засунув...
Если ты потратил время и нашёл мой старый пост, то можешь прочитать и всё остальное, что я писал по этому поводу.
Вопрос к тебе, почему Зеленский не выразил соболезнование Порошенко ?
За что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
между нами с тобой разница в том, что ты считаешь зе гауном, а петю нет. а я обоих считаю гауном для страны.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 18:44
Ітогі подвєдьом. 2020-07-08
1) Лесные пожары в Луганской области: пятеро погибших, уничтожено полторы сотни зданий Пожар на Луганщине не удается потушить самолетами из-за боевиков ОБСЕ заставила боевиков придерживаться "тишины" из-за пожаров - Наев Последствия масштабных пожаров на Луганщине показали с высоты птичьего полета (видео) 2) Зеленский лично признался НАПК, что нарушил законодательство
Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ
А что там с поездкой в Оман ? За чей счёт была поездка ? Если за свой, то где отражение в декларации
НАПК вручило Зеленскому два админпротокола и передаст материалы в суд
А потом суд приостановит производство и обратится в Верховный Суд за толкованием, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности.
с НАПК - это Квартал"95 представление о "честном" президенте, "соблюдающем" законы
3) Сбитие самолета МАУ: в МИД заявили, что Иран не хочет говорить с Украиной о компенсациях семьям погибших
Полная "пєрємога" Зеленского
4) Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу Семочко
В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.
То есть, так уговаривали суд продлить досудное следствие, что закончили ещё до решения суда о продлении
Порошенко меру пресечения избирать не будут – адвокат
Во время заседания по избранию меры пресечения Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия.
Выбирали, выбирали, да не выбрали
Дело против Порошенко по продаже Кузни на Рыбальском закрыто - адвокат
Руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента Петра Порошенко постановление о закрытии дела по продаже Кузни на Рыбальском
Дела разваливаются.
Зато потрачено много денег налогоплательщиков на следственные действия
5) НАБУ и САП не смогли объяснить депутатам, на основании чего открыли дело против VAB банка
Представители САП и НАБУ на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады не смогли дать никакого ответа по сути дела VAB банка, которое они отказываются закрывать несмотря на окончательное решение суда.
Как нашкодившие дети
6) МОН: Договорились с Генштабом и АП об отсрочке от призыва для поступающих
По сути, не договорились.
По факту, что по повестке, что по приносу справки, абитуриент приходит в военкомат.
А дальше абитуриента начинают обрабатывать
7) ДТЭК предложил Центрэнерго покупать уголь по формуле Роттердам+
"Это предложение дает возможность закупать уголь на 20% ниже, чем то, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям, и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.
То есть, Роттердам+ был эффективным по цене
но Центрэнерго не устраивает условие 100% предоплаты
100% предоплаты - это жирно будет. Не приемлемо
По факту, гос.предприятие нагибают на покупку угля у ДТЭК. НО Буславец, всё ещё никак не связана с Ахметовым
8) Журналисты нашли виллу Шария в Испании Шарий отреагировал на сюжет о вилле "за 1 млн евро": говорит, у него еще есть
Пока, Шарий получает немалые деньги за свою пропаганду, его сторонники получают по морде в Киеве
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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