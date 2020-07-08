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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6392639363946395
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:53

Re: Політичні дискусії

  sal написав:Господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!

Простое гугление даёт ссылку только на сайт ЦарьГрад - известный своей антиукраинской позицией и фейками, фейкойоб
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:04

  pesikot написав:
  sal написав:Господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!

Простое гугление даёт ссылку только на сайт ЦарьГрад - известный своей антиукраинской позицией и фейками, фейкойоб

я тебе больше скажу - сайт зареган в раше
https://whoislookup.pro/tsargrad#tsargrad.tv
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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    jj1981ua
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    Украина - богатая страна!
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:29

    Schmit
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    Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:03

    Вкладчик1234
    1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж?
    2 А ось про свинарчуків
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi
    Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки.
    Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.

    3 Порошенка не ризикнули зачепити

    Питання
    То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
    http://forum.finance.ua/topic93912.html
    http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
    budivelnik
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      #<1 ... 6392639363946395
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