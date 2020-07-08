Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж? 2 А ось про свинарчуків
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки. Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.
3 Порошенка не ризикнули зачепити
Питання То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
unicdima написав:Если Зеленский отправил венок на могилу то естественно было и соболезнование, но Петро ради хайпа умолчал этот факт. Но вот никто из порохоботов не прокомментировал веселящегося на многочасовом митинге Петра, когда у него отец ещё не был похоронен.
Циничная мразь, для которой даже смерть самых близких людей - мелочь по сравнению с личным обогащением.