Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж? 2 А ось про свинарчуків
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки. Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.
3 Порошенка не ризикнули зачепити
Питання То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
detroytred написав:"І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)