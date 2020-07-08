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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6392639363946395
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:03

Вкладчик1234
1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж?
2 А ось про свинарчуків
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi
Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки.
Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.

3 Порошенка не ризикнули зачепити

Питання
То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 03:47

  zРадио написав:Ахахаха, и эту помойку тролли цитируют как правдивое издание :mrgreen:

Или трусы, или крестик, как говорится...

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Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22

"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:32

Re: Політичні дискусії



:lol:




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Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:57

  Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/


такая армия непобедима :mrgreen:

вспомнился анекдот про стройбат - зверей, которым и оружие не выдают.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:06

  Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/


Це просто показник реальної якості командного складу в армії ... Зате у більшості полковників-генералів непогані такі будиночки побудовані ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:47

  Alex2007 написав:Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:


Это ппц...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:24

Re: уважать

  detroytred написав:"І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:27

Граф Дякула подякував птну за Дебальцево
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  #<1 ... 6392639363946395
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