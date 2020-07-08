Додано: Чет 09 лип, 2020 14:12

zРадио написав: Alex2007 написав: Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом?Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо.



Это ппц... Это ппц...

Это не ппц, для нас с вами - это просто очевидность.Мы ведь помним как Петро босиком возглавлял ходу московского патриархата, и помним потом его переобувание :Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.Сто лет не заходил на эту ветку.Но сегодня, да это мега-повод обсудить.Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма :"ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.Кузьма :О ВОЙНЕ. «Я был под Волновахой и Счастьем. Там у людей уже садятся батарейки. Они не понимают за что и почему воюют. Это не АТО – это война! В ней виноваты политики. Какого хрена столько народа погибло!? Думаю, Порошенко доиграется с этой войной!»- О ПАТРИОТИЧНОСТИ. «Сейчас все стали такие патриотические, на машинах вышиванки нарисовали. Таких называют «вышиватники». Надо внутри себя менять и верить, а не отдавать дань моде».- О СЕБЕ И ВОЙНЕ. «С моими грыжами и менисками я туда не хочу. Я заработаю концертами и отдам деньги в помощь».- О МАЙДАНЕ. «Майдан готовили политики. Как я знаю, Майдан начался за деньги Левочкина. Сейчас поводов собрать Майдан намного больше, чем было тогда. НО сейчас это никто не финансирует».- О СЕБЕ. «Я несчастный человек, так как в свои 47 лет не могу объяснить, что делается в стране, не могу этого понять. Ранее я думал, что с возрастом на все смогу найти ответ».- О МЕЧТЕ. «Я мечтал иметь чемодан денег, но…»- О ЖЕНЩИНАХ. «Мне нравятся женщины, но сейчас уже обращаю внимание не только на тюнинг, но и мозги».- О «СРАКЕ». «На своем радио «СРАКЕ» я могу себе позволить крепкое словечко. Вы не подумайте, что «СРАКА» это что то плохое. «СРАКА» - это собственное радио Андрея Кузьменко». Оно вещает в интернете».- О КРЕМЕНЧУГЕ. «Я не видел город, хотя часто у вас бываю. Я знаю ГДК и отели. А еще когда мост переезжаю летом, то вижу голые тела на пляже. Это кайф!».- ОБ ОТДЫХЕ. «Два дня назад приехал с Омана. Фантастическая страна. Там все строго. Сел за руль пьяным -3 года тюрьмы, не там где можно припарковался – неделю тюрьмы. Криминала там нет. Там и ночью никто никого не трогает. Там родился ребенок, государство строит семье дом. Родился второй – дает 100 тысяч».- О МАШИНЕ И ДОРОГАХ. «Езжу на Toyota Sequoia. Хороший внедорожник. А по нашим дорогам тока на нем и ездить. С Одессы в Ужгород еще ехать по дорогам можно, а с Тернополя в Запорожье через Кировоград, дороги почти нет».