RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6393639463956396>
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:03

Вкладчик1234
1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж?
2 А ось про свинарчуків
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi
Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки.
Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.

3 Порошенка не ризикнули зачепити

Питання
То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23198
З нами з: 15.01.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 03:47

  zРадио написав:Ахахаха, и эту помойку тролли цитируют как правдивое издание :mrgreen:

Или трусы, или крестик, как говорится...

Зображення

Зображення


Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2304
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22

"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11924
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 3160 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:32

Re: Політичні дискусії



:lol:




Зображення
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2304
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:57

  Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/


такая армия непобедима :mrgreen:

вспомнился анекдот про стройбат - зверей, которым и оружие не выдают.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 15.09.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:06

  Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё

В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж

На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.

Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.

Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.


Зображення

https://inforesist.org/v-luczke-pered-vizitom-zelenskogo-voennye-vygrebali-vodu-iz-luzh/


Це просто показник реальної якості командного складу в армії ... Зате у більшості полковників-генералів непогані такі будиночки побудовані ...
Puente
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:47

  Alex2007 написав:Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:


Это ппц...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6504
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1113 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:24

Re: уважать

  detroytred написав:"І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)
sal
 
Заблокований
Повідомлень: 3879
З нами з: 25.03.16
Подякував: 792 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:27

Граф Дякула подякував птну за Дебальцево
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11924
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6969 раз.
Подякували: 3160 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:12

  zРадио написав:
  Alex2007 написав:Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:


Это ппц...



Это не ппц, для нас с вами - это просто очевидность.

Мы ведь помним как Петро босиком возглавлял ходу московского патриархата, и помним потом его переобувание :

https://censor.net.ua/photo_news/93228/ ... toreportaj

Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.

Сто лет не заходил на эту ветку.
Но сегодня, да это мега-повод обсудить.

Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма :
"ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."

Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.

https://kg.ua/index.php/novosti/interes ... omane.html

Кузьма :

О ВОЙНЕ. «Я был под Волновахой и Счастьем. Там у людей уже садятся батарейки. Они не понимают за что и почему воюют. Это не АТО – это война! В ней виноваты политики. Какого хрена столько народа погибло!? Думаю, Порошенко доиграется с этой войной!»

- О ПАТРИОТИЧНОСТИ. «Сейчас все стали такие патриотические, на машинах вышиванки нарисовали. Таких называют «вышиватники». Надо внутри себя менять и верить, а не отдавать дань моде».

- О СЕБЕ И ВОЙНЕ. «С моими грыжами и менисками я туда не хочу. Я заработаю концертами и отдам деньги в помощь».

- О МАЙДАНЕ. «Майдан готовили политики. Как я знаю, Майдан начался за деньги Левочкина. Сейчас поводов собрать Майдан намного больше, чем было тогда. НО сейчас это никто не финансирует».

- О СЕБЕ. «Я несчастный человек, так как в свои 47 лет не могу объяснить, что делается в стране, не могу этого понять. Ранее я думал, что с возрастом на все смогу найти ответ».

- О МЕЧТЕ. «Я мечтал иметь чемодан денег, но…»

- О ЖЕНЩИНАХ. «Мне нравятся женщины, но сейчас уже обращаю внимание не только на тюнинг, но и мозги».

- О «СРАКЕ». «На своем радио «СРАКЕ» я могу себе позволить крепкое словечко. Вы не подумайте, что «СРАКА» это что то плохое. «СРАКА» - это собственное радио Андрея Кузьменко». Оно вещает в интернете».

- О КРЕМЕНЧУГЕ. «Я не видел город, хотя часто у вас бываю. Я знаю ГДК и отели. А еще когда мост переезжаю летом, то вижу голые тела на пляже. Это кайф!».

- ОБ ОТДЫХЕ. «Два дня назад приехал с Омана. Фантастическая страна. Там все строго. Сел за руль пьяным -3 года тюрьмы, не там где можно припарковался – неделю тюрьмы. Криминала там нет. Там и ночью никто никого не трогает. Там родился ребенок, государство строит семье дом. Родился второй – дает 100 тысяч».

- О МАШИНЕ И ДОРОГАХ. «Езжу на Toyota Sequoia. Хороший внедорожник. А по нашим дорогам тока на нем и ездить. С Одессы в Ужгород еще ехать по дорогам можно, а с Тернополя в Запорожье через Кировоград, дороги почти нет».
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 771
З нами з: 09.11.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
1
5
8
  #<1 ... 6393639463956396>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87507)
09.07.2020 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.