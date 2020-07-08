Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 1 А що фото гри хером по роялю - має кращий імідж? 2 А ось про свинарчуків
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував у ЗМІ майже півтора роки. Так, зокрема, рішенням Подільського районного суду міста Києва було встановлено, що інформація, яка була поширена журналістами "Bigus.Info" в одній із програм "Наші гроші" від 25.02.2019 року про причетність Ігоря Гладковського до організації схем вимивання значних коштів з українського оборонного комплексу є недостовірною та порушує його особисті немайнові права.
3 Порошенка не ризикнули зачепити
Питання То коли і кого будуть садити? і хто побіжить в ростов?
"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
Вкладчик1234 написав:"Европа", "стандарты НАТО", "армовир", и вотэтовотвсё
В Луцке перед визитом Зеленского военные выгребали воду из луж
На четверг, 9 июля, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка по Волынской области и посещение в Луцке 204 Севастопольской бригады тактической авиации. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 24 канал.
Поскольку дорогу там давно никто не ремонтировал, перед приездом главы государства солдатам было приказано выгребать воду из луж.
Отмечается, что командование части отдало приказ об очистке впадин от дождевой воды на выезде с летного поля на КПП под видом ремонта дороги, которого там не было примерно 20 лет.
detroytred написав:"І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
Сто лет не заходил на эту ветку. Но сегодня, да это мега-повод обсудить.
Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма : "ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."
Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.
О ВОЙНЕ. «Я был под Волновахой и Счастьем. Там у людей уже садятся батарейки. Они не понимают за что и почему воюют. Это не АТО – это война! В ней виноваты политики. Какого хрена столько народа погибло!? Думаю, Порошенко доиграется с этой войной!»
- О ПАТРИОТИЧНОСТИ. «Сейчас все стали такие патриотические, на машинах вышиванки нарисовали. Таких называют «вышиватники». Надо внутри себя менять и верить, а не отдавать дань моде».
- О СЕБЕ И ВОЙНЕ. «С моими грыжами и менисками я туда не хочу. Я заработаю концертами и отдам деньги в помощь».
- О МАЙДАНЕ. «Майдан готовили политики. Как я знаю, Майдан начался за деньги Левочкина. Сейчас поводов собрать Майдан намного больше, чем было тогда. НО сейчас это никто не финансирует».
- О СЕБЕ. «Я несчастный человек, так как в свои 47 лет не могу объяснить, что делается в стране, не могу этого понять. Ранее я думал, что с возрастом на все смогу найти ответ».
- О МЕЧТЕ. «Я мечтал иметь чемодан денег, но…»
- О ЖЕНЩИНАХ. «Мне нравятся женщины, но сейчас уже обращаю внимание не только на тюнинг, но и мозги».
- О «СРАКЕ». «На своем радио «СРАКЕ» я могу себе позволить крепкое словечко. Вы не подумайте, что «СРАКА» это что то плохое. «СРАКА» - это собственное радио Андрея Кузьменко». Оно вещает в интернете».
- О КРЕМЕНЧУГЕ. «Я не видел город, хотя часто у вас бываю. Я знаю ГДК и отели. А еще когда мост переезжаю летом, то вижу голые тела на пляже. Это кайф!».
- ОБ ОТДЫХЕ. «Два дня назад приехал с Омана. Фантастическая страна. Там все строго. Сел за руль пьяным -3 года тюрьмы, не там где можно припарковался – неделю тюрьмы. Криминала там нет. Там и ночью никто никого не трогает. Там родился ребенок, государство строит семье дом. Родился второй – дает 100 тысяч».
- О МАШИНЕ И ДОРОГАХ. «Езжу на Toyota Sequoia. Хороший внедорожник. А по нашим дорогам тока на нем и ездить. С Одессы в Ужгород еще ехать по дорогам можно, а с Тернополя в Запорожье через Кировоград, дороги почти нет».
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...